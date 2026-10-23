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România a doborât cinci drone rusești, Polonia, niciuna. Dar de ce tace Ministerul Apărării de la București?

Senior editor Transporturi și Apărare

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Polonia și România stau pe cel mai expus flanc al NATO și au aceeași problemă: dronele rusești trimise spre Ucraina care trec granița, din greșeală sau intenționat. Polonezii au introdus recent o regulă pe care românii o consideră riscantă. Dar Armata noastră nu vrea să vorbească despre ea. 

  • Unul dintre motivele pentru care politica României față de războiul dintre Rusia și Ucraina a stârnit adevărate teorii ale conspirației a fost faptul că Bucureștiul nu a comunicat cu propria populație. A trecut aproape totul la secret: nivelul ajutoarelor, măsurile luate, amenințările însele. 
  • La fel se întâmplă acum cu una dintre amenințările fizice cele mai prezente în mentalul colectiv al românilor: dronele.  