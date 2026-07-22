România a plătit sute de mii de dolari chirie pentru ambasadă și reședință în Libia, deși nu mai are echipă acolo de 12 ani. Detalii din auditul de la MAE

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a precizat că valoarea totală a patrimoniului pe care îl are țara noastră în afara teritoriului național, prin Ministerul Afacerilor Externe, depășește 4 miliarde de euro.

Este vorba despre 123 de clădiri și 77 de terenuri, a spus ministrul interimar al Afacerilor Externe, marți seară, la Euronews România, unde a afirmat că auditul de la MAE din această perioadă a scos la iveală situații care, odată remediate, pot reduce cheltuielile statului român.

„Am identificat, de exemplu, în Libia, acolo aveam contract de chirie atât pentru ambasadă, cât și pentru reședință, însă noi nu mai avem echipă în teren acolo din 2014 (…). Avem ambasador, dar care a fost relocat la Tunis în momentul în care au crescut riscurile (…). Nu mai este justificată chiria (…). Am decis închiderea acestor contracte, în momentul în care au ajuns aceste date la mine, în această perioadă (…). Practic, în ultimii 12 ani au fost plătite, adunat, sumele, peste 400.000 de dolari”, a declarat Oana Țoiu.

Pe de altă parte, ea a explicat că, ca practică, atunci când există riscuri sporite de securitate într-o țară, astfel de contracte de chirie ale misiunilor diplomatice nu sunt abandonate imediat.

„În momentul în care ai o situație cu un risc crescut într-o țară, nu închizi imediat, practic, chiriile. Aștepți să vezi ce se întâmplă, speranța este de obicei să te poți întoarce cu echipa respectivă într-un timp rezonabil, dar, evident, 12 ani sunt prea mult din acest punct de vedere. Asta nu înseamnă în relația noastră diplomatică cu Libia că nu intenționăm, în momentul în care situația de securitate o va permite, să ne întoarcem acolo cu echipa de diplomați”, a adăugat ministrul.

Cum pot fi economisiți „chiar și peste 5 milioane de euro anual”

Ministrul interimar a spus că evaluarea de la nivelul MAE a scos la iveală „o șansă de a salva din banii publici chiar și peste 5 milioane de euro anual dacă în țări în care avem clădirile noastre facem proiectele necesare pentru renovare”.

Ea a oferit drept exemplu cazurile din Bruxelles și Washington.

„În Washington, de exemplu, avem o clădire, proprietate a statului român, unde inclusiv autoritățile din Washington ne-au semnalat de-a lungul timpului că sunt probleme dacă nu e renovată clădirea – și atunci colegii, practic, ce au făcut, anterior mandatului meu, au contractat chirii atât pentru ambasadă, cât și pentru reședință, reședința este închiriată de la Departamentul de Stat de câțiva ani de zile, însă în acești ani era necesar să fie făcută și renovarea spațiilor respective. La fel, în Bruxelles, avem o clădire proprie care are nevoie să fie renovată”, a mai declarat Oana Țoiu.