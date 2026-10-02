România ar urma să primească 6 miliarde EUR în plus de la UE, iar creșterea să fie finanțată din 3 surse de taxe. Elon Musk, Mark Zuckerberg și Jeff Bezos, vizați de negociatorul-șef Siegfried Mureșan

Viitorul buget multianual al Uniunii Europene ar urma să fie majorat cu 10%, iar România ar primi alocări de fonduri europene cu 6 miliarde de euro în plus, prin propunerea Parlamentului European față de proiectul Comisiei Europene, creșterea urmând să fie finanțată din taxarea suplimentară a giganților tehnologici internaționali, a jocurilor de noroc online și a câștigurilor din tranzacțiile crypto, a declarat, vineri, la București, europarlamentarul român Siegfried Mureșan, negociator-șef pentru cadrul financiar multianual european 2028-2034 din partea Parlamentului European.

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