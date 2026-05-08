România are 41 de județe. Turismul are cinci

Turisti in Brasov la parada Junilor care se tine in fiecare primavara (foto Vlad Barza)

În martie 2026, România a înregistrat aproape 800.000 de sosiri și peste 1.4 milioane de înnoptări – o medie de aproape 1,85 nopți per turist, arată un comunicat transmis vineri de Statistică. Turiștii străini stau ceva mai mult decât cei români: 2,1 față de 1,8 nopți. Nici una, nici alta nu sunt cifre de destinație de leisure – sunt caracteristice mai degrabă unui mix de city break, turism montan rapid și sejur de sănătate.

Sursa date: INS

Cinci județe, jumătate din țară

Dacă ai trasa o hartă a turismului românesc prin sosiri, aproape jumătate din ea ar arăta gol. Municipiul București, Brașov, Prahova, Constanța și Cluj captează proporția covârșitoare a vizitelor. Restul de 37 de județe împart ceea ce rămâne.

Nu e o surpriză. Turismul urban de afaceri se concentrează în capitală; turismul montan — în Brașov și Prahova; litoralul — în Constanța; city break-ul cultural — în Cluj. Infrastructura hotelieră s-a construit acolo unde exista deja cerere. Un cerc pe care doar câteva destinații noi l-au spart în ultimii ani.

Când o comună bate municipiul: fenomenul Bihor

Datele pe localități aduc prima surpriză autentică. În județul Bihor, dacă vrei să găsești cel mai vizitat loc, nu te duci la Oradea. Te duci la Sânmartin.

O comună de câteva mii de locuitori bate reședința de județ – un fenomen care, la prima vedere, pare o eroare statistică. Nu e.

Explicația stă în Băile Felix și Băile 1 Mai – stațiuni balneare cu hoteluri mari, cu sute de locuri de cazare, aflate administrativ pe teritoriul comunei Sânmartin.

Băile Felix este una dintre cele mai mari stațiuni balneare din România, cu ape termale și o infrastructură de cazare dezvoltată de-a lungul deceniilor. Faptul că se află în afara orașului Oradea, pe teritoriul administrativ al comunei vecine, creează această anomalie statistică: hotelurile sunt acolo, turiștii sunt acolo, dar „acolo” se numește Sânmartin, nu Oradea.

Fenomenul nu e unic în România – e o constantă a modului în care stațiunile balneare și montane s-au dezvoltat istoric în afara perimetrelor urbane. Băile Herculane e un alt exemplu: mai vizitată uneori decât Caransebeșul, deși e un simplu oraș mic din Caraș-Severin.

Ruralul care bate urbanul: blocul Brașov

Brașovul a creat în județ ceva rar în România: un cluster turistic rural capabil să concureze cu orice municipiu. Datele arată că trei comune din zona montană Brașov formează un bloc turistic surprinzător:

Însumate, cele trei depășesc împreună performanța multor municipii din România. Bran singur — o comună cu câteva mii de locuitori permanenți — atrage mai mulți turiști decât capitala a numeroase județe. Castelul Bran, cu legenda lui Dracula (exportul turistic cu cel mai bun ROI din istoria României), a transformat o întreagă zonă.

Ceea ce face blocul Brașov interesant e că nu se bazează pe o singură atracție. Bran are castelul, Moieciu are cazarea rurală difuză — pensiunile împrăștiate pe dealuri — iar Fundata are altitudinea și senzația de izolare. E un model de turism distribuit care a crescut organic, nu planificat.

Costinești vs. Iași: o comparație care deranjează

Printre datele care contrazic ierarhiile geografice intuitive se numără și performanța Costineștiului față de Iași – al treilea oraș ca populație din România.

Costinești e o stațiune sezonieră care funcționează concentrat în lunile de vară. Că depășește Iașul – un mare centru universitar, cultural și economic – spune ceva despre sezonalitatea extrem de pronunțată a turismului balnear și despre capacitatea mare de cazare a litoralului.

Spune și ceva mai puțin flatant: că Moldova – una dintre cele mai bogate regiuni cultural-istorice ale României, cu cetăți medievale, mănăstiri, podgorii – nu a reușit să transforme patrimoniul în flux turistic la scara pe care ar merita-o.

Localitățile cu zero turiști: o problemă de date sau de realitate?

La celălalt capăt al tabelului cu 1.300 de localități se află 19 municipii și orașe care raportează zero sosiri. Nu una, nu două — nouăsprezece localități care, conform statisticilor, nu au primit niciun turist în perioada raportată.

Există o particularitate statistică importantă: dacă o localitate apare în baza de date INS, înseamnă că are cel puțin o unitate de cazare raportată. Structurile de cazare nu apar în statistici dacă nu există. Deci aceste 19 localități au hoteluri, pensiuni sau camere de închiriat — dar zero turiști înregistrați.

Concentrarea în Dâmbovița e notabilă. Județul are un potențial turistic evident – Mănăstirea Curtea de Argeș, Lacul Vidraru, Transfăgărășanul – dar fluxurile de turiști gravitează în mare parte spre localitățile din județele vecine, Argeș și Brașov.