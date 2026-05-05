România are cea mai mare scumpire la energia electrică din UE și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare. Date oficiale Eurostat

Prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din UE au rămas în mare parte stabile, în a doua jumătate a anului trecut, arată datele oficiului statistic al UE Eurostat publicate marți. În ciuda stabilității prețurilor în Uniunea Europeană, România a înregistrat o scumpire abruptă în a doua jumătate a anului 2025, cu +58,6% față de a doua jumătate a anului 2024.

Între timp, au înregistrat reduceri semnificative de prețuri țări precum Cipru (-14,7%), Franța (-12,5%) și Danemarca (-11,9%).

De asemenea, exprimate în standardul puterii de cumpărare (PCS), prețurile la energia electrică au fost cele mai mari pentru gospodăriile din România (49,52 EUR la 100 kWh), Cehia (38,65 EUR) și Polonia (37,15 EUR).

Cele mai mici prețuri bazate pe puterea de cumpărare au fost în Malta (14,09 EUR), Ungaria (15,10 EUR) și Finlanda (18,77 EUR).

Prețurile pentru consumatorii casnici

Dacă la începutul anului 2025 România se situa printre țările cu cele mai mici prețuri la energie, în contextul plafonării, în a doua jumătate a anului a ajuns în top 10 cea mai scumpă energie.

În ceea ce privește prețul pentru consumatorii casnici, România se află pe locul opt, cu aproape 0,3 EUR pe kWh, imediat după Italia. Aceasta, în condițiile în care prețul mediu în UE a fost de 0,28 EUR pe kWh.

Prețurile energiei electrice în a doua jumătate a anului 2025 au fost cele mai ridicate în Irlanda (0,4 EUR pe kWh), Germania (0,38 EUR pe kWh), Belgia (0,34 EUR pe kWh) și Danemarca (0,33 EUR pe kWh).

Cele mai mici prețuri au fost observate în Ungaria (0,1 EUR pe kWh), Malta (0,12 EUR pe kWh) și Bulgaria (0,13 EUR pe kWh).

Prețurile pentru firme

La consumatorii non-casnici, adică ceea ce înseamnă firme, România se află pe locul zece, după Polonia, cu aproape 0,2 EUR pe kWh. Aceasta, în condițiile în care prețul mediu a fost de 0,18 EUR pe kWh.

La nivelul UE, prețurile energiei electrice în a doua jumătate a anului 2025 au fost cele mai mari în Irlanda (0,25 EUR pe kWh), Cipru (0,24 EUR pe kWh) și Germania (0,22 EUR pe kWh). Cele mai mici prețuri au fost observate în Finlanda (0,07 EUR pe kWh) și Suedia (0,09 EUR pe kWh).

În general, la nivelul UE, prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din UE au rămas stabile, fiind înregistrată o ușoară creștere la 28,96 EUR, față de 28,79 EUR pe 100 kWh în prima jumătate a anului. Aceste niveluri de prețuri rămân mult peste nivelurile de dinainte de criza energetică din 2022, precizează Eurostat.