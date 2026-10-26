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Contoare de electricitate în București. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Actualitate

România are luni cel mai mare preț din UE la energie. Scumpiri uriașe și pe piețele europene. Avertismentul Ministerului Energiei

Florentina Cernat
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Prețul energiei electrice pe piața bursieră spot a crescut luni în toată Europa, cu peste 700% în Germania și Danemarca și peste 500% în Belgia și Franța, țări care aveau, de regulă, printre cele mai mici prețuri din UE. Chiar și așa, România înregistrează, în momentul de față, cele mai mari tarife. 

  • Ministerul român al Energiei, condus de Dumitru Chisăliță, pregătește un proiect de hotărâre prin care să fie prelungită și în noiembrie starea de criză din sectorul energetic.
  • În document ministerul avertizează că urmează o perioadă extrem de dificilă și pot apărea probleme în alimentarea cu electricitate. 