România așteaptă azi decizia Moody’s, după ce a evitat în ultimul moment retrogradarea la „junk” din partea Fitch / Ce spune Bolojan

Agenția de rating Moody’s anunță vineri ratingul României, decizie așteptată de investitori. Verdictul va veni la o săptămână după ce Fitch a decis să mențină țara noastră pe ultima treaptă recomandată investițiilor. România a evitat la limită retrogradea la categoria „junk”, nerecomandată investitorilor.

Acum, România are de la Moody’s ratingul Baa3, ceea ce înseamnă ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O retrogradare cu o treaptă ar însemna categoria „junk”.

„Ne aflăm în perioada unor evaluări care influențează deciziile investitorilor și dobânzile plătite la banii cu care funcționează România – deciziile agențiilor de rating”, a spus premierul Ilie Bolojan, vineri, înaintea deciziei Moody’s.

El a indicat trei factori pe care îi consideră esențiali în aceste evaluări: situația bugetară, stabilitatea politică și perspectiva pentru 2027-2028.

Bolojan: „Alianța de facto PSD – AUR a acționat doar din interese politice și clientelare”

Într-un mesaj postat pe Facebook, Bolojan a atacat dur PSD, spunând că Guvernul „ar fi putut face mai multe dacă reformele nu ar fi fost blocate chiar din interiorul fostei coaliții de guvernare”.

„Am muncit din greu ca să recuperăm și toate restanțele acumulate în ultimii ani în programul PNRR, ca să nu pierdem sume importante.

O parte dintre aceste restanțe au fost votate în ultimele două săptămâni în Parlament, dar, din păcate, alianța de facto PSD – AUR le-a minat cu amendamente care pot provoca penalizări și risc de neconstituționalitate.

Dacă populismul ar lua o pauză și minciunile panicarde ar înceta, și legea salarizării unitare ar putea fi votată în maximum două săptămâni”, acuză Bolojan.

„Dacă nu vom continua reducerea cheltuielilor, ne putem întoarce în fundătura în care am ajuns după dezmățul bugetar din 2024”

El acuză că guvernul a fost doborât, iar România este în incertitudine politică „pentru că alianța de facto PSD – AUR a acționat doar din interese politice și clientelare”.

„Avem nevoie de un guvern cu puteri depline, care să își asume menținerea căii dificile. Un guvern care să facă ce trebuie, nu doar ce dă bine. Să reducă evaziunea, să scadă cheltuielile statului și să continue reforma administrației. Să lupte cu rețeaua de privilegiați care se opun oricărei intrări în normalitate în zonele de unde-și extrag rentele. Doar așa statul va fi mai eficient, economia va avea baze sănătoase, iar piețele externe vor avea încredere în noi”, mai spune premierul interimar.

„Așteptările false create iresponsabil, cu ochii pe sondaje, trebuie să înceteze. Dacă nu vom continua măsurile de reducere a cheltuielilor anul acesta, ne putem întoarce în fundătura în care am ajuns după dezmățul bugetar din 2024”, adaugă Bolojan.

Cum a evitat România în ultimul moment retrogradarea la „junk” din partea Fitch

În urmă cu o săptămână, Fitch a decis să mențină România în categoria recomandată investițiilor. Decizia Fitch privind ratingul României a fost inițial alta și a fost schimbată după ce autoritățile au contestat concluziile preliminare ale agenției și au transmis informații suplimentare.

„Agenția Fitch Ratings a confirmat ratingurile de risc de neplată pe termen lung ale emitenților (IDR) României la nivelul «BBB-‌», cu perspectivă negativă”, scrie în anunțul Fitch.

Ratingul „BBB-” este acordat de către cele trei mari agenții de evaluare financiară pentru a arăta cât de sigur este să împrumuți bani unui stat, fiind ultimul calificativ din categoria recomandată investițiilor.

O eventuală retrogradare la categoria „junk” ar fi putut îngreuna accesul statului la finanțare și ar fi crescut costurile de împrumut.

Moody’s este o societate americană cotată și independentă, deținută în proporție de 13% de miliardarul Warren Buffett. Fitch aparține în majoritate societății franceze Fimalac, fondată de Marc Ladreit de Lacharrière și în proporție de 20% de grupul Hearst.