România atrage investiții ucrainene cu taxe competitive și costuri reduse cu forța de muncă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se întâlnește cu președintele român Nicușor Dan, în cadrul summitului de la Vilnius, Lituania, pe 2 iunie 2025. FOTO: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Companiile ucrainene, afectate de război, continuă să își relocheze operațiunile în alte state europene, inclusiv în România, care câștigă tot mai mult în popularitate mulțumită taxelor competitive și costurilor mai reduse cu forța de muncă comparativ cu țările din Vest.

Dacă în 2022, anul invaziei rusești, relocările afacerilor s-au făcut adesea sub forma unei evacuări de urgență, acum companiile își planifică mutările, cu scopul de a-și diversifica riscurile, de a intra pe piețele UE și de a-și asigura continuitatea afacerilor.

