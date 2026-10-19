România, “campioană” în lume la creșterea insolvențelor în 2026 și 2027

Insolvențele companiilor sunt preconizate să crească cu 10% în România în acest an, de două ori mai rapid comparativ cu avansul la nivel global, România fiind printre puținele piețe unde numărul insolvențelor este așteptat să urce puternic și anul viitor, pe fondul presiunilor persistente asupra mediului de afaceri și al inflației ridicate, relevă datele analizate de Profit.ro.

La nivel global, insolvențele sunt estimate să crească cu 5% în 2026 comparativ cu anul trecut, în contextul în care firmele se confruntă cu costuri ridicate de producție, tensiuni comerciale, prețuri mari la energie și condiții de finanțare mai restrictive, potrivit economiștilor Atradius, printre cei mai mari furnizori de asigurări de credit comercial, prezent și în România.

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