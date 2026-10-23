România câștigă premii cu brânzeturile ei și alte vești din gastronomie, în newsletterul HotNews Food de pe 24 octombrie

Mulți producători români de brânzeturi sunt premiați la competiții internaționale pentru specialitățile lor, unele rețete tradiționale, altele inovatoare. Unele produse sunt artizanale și costă mai mult, altele sunt produse în serie și au prețuri mai accesibile. Dar toate au fanii și piețele lor. Am vorbit cu câțiva dintre producători ca să aflăm ce înseamnă să creezi specialități care conving jurii internaționale.

Tot în ediția de mâine vei găsi ce se întâmplă după Bucharest Feed Week pe scena culinară din București, ce instrumente ți-ar face viața mai ușoară în bucătărie și ce inovație a apărut pentru a susține producătorii locali. Plus ce am mai citit – o mulțime de articole despre oameni cu idei fixe, care își pun toată energia în ele – și ce am mai gătit în bucătăria HotNews Food.

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