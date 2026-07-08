România, dată în judecată de către Comisia Europeană. Bruxelles-ul reclamă o întârziere de plăți „sistemică și persistentă”/ Reacția CNAS

Comisia Europeană a decis, miercuri, să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru faptul că nu s-a asigurat că CNAS (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) efectuează plăţile către farmacii în termenele stabilite de Directiva privind întârzierea în efectuarea plăţilor (Directiva 2011/7/UE), informează News.ro. În schimb, CNAS susține că acțiunea Comisiei Europene se referă la o situație mai veche, ce nu reflectă actualul stadiu al plăților către farmacii.

„Comisia consideră că, în România, întârzierea efectuării plăţilor datorate operatorilor de farmacii este atât sistemică, cât şi persistentă. În temeiul articolului 4 alineatul (4) litera (b) din Directivă, entităţile publice care furnizează îngrijiri medicale trebuie să deconteze tranzacţiile comerciale în termen de maximum 60 de zile calendaristice. CNAS a depăşit în mod constant acest termen la efectuarea plăţilor către farmaciile care furnizează medicamente pacienţilor. Întrucât nu s-a asigurat că CNAS efectuează plăţile către operatorii de farmacii în termenul prevăzut, România şi-a încălcat obligaţiile care îi revin în temeiul directivei”, a transmis Comisia Europeană, miercuri, într-un comunicat de presă.

Plăți cu întârzieri de aproape 80 de zile după scadență

Potrivit documentului citat, în aprilie 2024, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere, urmată de un aviz motivat în februarie 2025 şi de un aviz motivat suplimentar în ianuarie 2026.

„Comisia consideră că eforturile depuse de autorităţi au fost, până în prezent, insuficiente. Prin urmare, Comisia trimite România în faţa CJUE”, anunţă oficialii europeni.

Potrivit acestora, „întârzierile în efectuarea plăţilor slăbesc lanţurile de aprovizionare, împiedică creşterea şi competitivitatea întreprinderilor şi le afectează capacitatea de a inova şi de a se dezvolta”.

„Întrucât întârzierile în efectuarea plăţilor constituie un obstacol major în calea competitivităţii pieţei unice, decizia face parte din eforturile Comisiei de asigurare a respectării legislaţiei, menite să elimine barierele de pe piaţa unică în 11 domenii prioritare, după cum s-a anunţat în comunicarea intitulată «Un cadru de reglementare al UE mai simplu, mai clar şi mai bine aplicat». În mod similar, în Raportul său anual pentru 2026 privind competitivitatea pieţei unice, Comisia şi-a anunţat intenţia de a acorda prioritate asigurării respectării legislaţiei împotriva întârzierilor”, se mai arată în documentul citat.

Comisia menţionează că, în România, rambursarea medicamentelor face parte din sistemul public de sănătate, care funcţionează în cadrul CNAS.

„Farmaciile joacă un rol esenţial în acest sistem. Ele achiziţionează medicamente de la producători şi distribuitori pe propria cheltuială, apoi le distribuie pacienţilor în cadrul sistemului public naţional de asigurări de sănătate. Ulterior, CNAS le rambursează farmaciilor medicamentele eliberate. De fapt, farmaciile finanţează în prealabil aprovizionarea cu medicamente, asigurându-se, în acelaşi timp, că pacienţii au acces în timp util la tratamentele de care au nevoie”, arată CE.

Instituţia menţionează că, în aprilie 2024, în urma plângerilor primite din partea unor asociaţii ale farmaciilor care reprezintă peste 500 de farmacii independente, Comisia a decis să lanseze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva României.

Conform celor mai recente informaţii furnizate de autorităţile române, farmaciile sunt plătite, în medie, cu 62-79 de zile după termenul de 60 de zile.

CNAS: Întârzierile istorice au fost eliminate

În schimb, Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate (CNAS) susține că este la zi cu plăţile pentru medicamente, fiind integral achitate cele pentru luna martie. Până la finalul lunii iulie, instituţia trebuie să achite cheltuielile aferente lunii aprilie şi preciează că are disponibilă doar 63% din sumă, fiind făcute demersuri pe lângă Ministerul Finanţelor pentru alocarea a 827 milioane lei.

”La data de 8 iulie 2026, CNAS se află la zi cu plăţile pentru medicamente. Astfel, sunt achitate integral medicamentele aferente consumului lunii martie, iar până la sfârşitul lunii iulie trebuie achitat consumul lunii aprilie. În prezent, CNAS dispune de fondurile necesare pentru plata a aproximativ 63% din consumul lunii aprilie. Pentru diferenţa de aproximativ 827 milioane lei, instituţia a întreprins toate demersurile necesare pe lângă Ministerul Finanţelor, astfel încât această sumă să fie pusă la dispoziţie până la sfârşitul lunii, permiţând achitarea integrală şi în termen a obligaţiilor către farmacii”, a transmis, CNAS, îmtr-un comunicat de presă.

Potrivit instituţiei citate, consumul mediu lunar de medicamente în România este de aproximativ 2,4 miliarde lei, reprezentând aproape 40% din totalul cheltuielilor lunare ale Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru servicii medicale şi medicamente, fără a include concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

„În ceea ce priveşte procedura declanşată la nivel european, aceasta îşi are originea într-o sesizare formulată în luna aprilie 2024 de un grup de farmacii, care au reclamat întârzierile înregistrate de România în perioada anterioară la plata medicamentelor. Procedura vizează o situaţie istorică şi nu reflectă situaţia actuală a plăţilor”, susţin oficialii CNAS.

Potrivit acestora, dimpotrivă, în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026, România, prin CNAS, a reuşit să elimine întârzierile istorice şi să efectueze plăţile în termenul legal.