România este atacată chiar în aceste zile într-un război cognitiv. „Degeaba apărăm site-ul Autorității Electorale Permanente dacă ei penetrează direct mințile oamenilor”

Mâine dimineață, HotNews va publica o dezvăluire despre o campanie cu scop politic cu lungă bătaie care are loc în România, în această perioadă.

Numeroase site-uri de mare audiență difuzează, de ceva vreme, reclame aparent benigne. Nu sunt simple machete publicitare, sunt „ceva mult mai inteligent și mai bine plasat”, a explicat un expert, intervievat de HotNews.

„E un război cognitiv", a afirmat specialistul, care a acceptat să vorbească, asumându-și concluziile sale.

Specialistul: Să mă contrazică „structurile de securitate” dacă pot!

Campaniile sunt folosite ca să se culeagă date, pentru ca oamenii să fie cunoscuți în detaliile preferințelor, alegerilor și comportamentului lor. Pe baza informațiilor despre ei înșiși, sunt profilați. „Această industrie a profilării oamenilor care pot crede orice tâmpenii este complet ignorată în România și abia aștept să fiu contrazis de structurile de securitate ale României”, spune el.

„Aceste date sunt foarte prețioase pentru actori ostili intereselor României și din păcate sunt prețioase și pentru unele partide de țară care vor să targeteze persoane vulnerabile”, consideră omul intervievat de redacție.

Iar respingerea legilor europene are ca efect inclusiv ușurara acestui gen de manipulare de masă. Victimele nu sunt câțiva oameni, ci multe sute de mii. Pe ce mizează cei care comit acest atac, în articolul HotNews de marți dimineață.

