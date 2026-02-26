„România este extrem de importantă pentru noi. Transferul de tehnologie și localizarea sunt puncte forte ale Colt CZ Group.” Interviu cu Jan Holeček, Director Comercial al Colt CZ Group

Recent, Česká zbrojovka (CZ), companie membră a Grupului Colt CZ, a câștigat un important contract internațional pentru reînarmarea armatei germane cu pistoale, învingând competitori precum Glock, Beretta sau Heckler & Koch. Faptul că ați câștigat această licitație, în fața unor companii cu activitate globală, inclusiv germane, reprezintă „succesul deceniului” pentru Colt CZ și Česká zbrojovka?

Faptul că un client atât de prestigios precum armata germană – una dintre cele mai mari forțe armate din UE și din NATO – a ales pistolul CZ P-10 ca noua armă de serviciu este o realizare majoră pentru Colt CZ Group. Competiția a fost extrem de riguroasă, iar succesul nostru s-a bazat atât pe experiența tehnică și pe flexibilitatea și soliditatea lanțului nostru de aprovizionare, cât și pe capacitățile de mentenanță și suport. CZ, dar și Grupul în ansamblu, demonstrează constant că poate răspunde celor mai exigente cerințe operaționale, tehnice și de achiziție ale clienților militari și din domeniul siguranței naționale, la nivel global. Pe baza acestei experiențe validate, CZ intenționează să reproducă același model și în România, în deplină conformitate cu programul european SAFE.

Pistoalele CZ P-10 achiziționate de către armata germană sunt 100% conforme cu standardele SAFE, la fel ca și alte arme produse de CZ, precum puștile de asalt CZ BREN 2, pistoalele-mitralieră CZ SCORPION EVO 3, puștile DMR de înaltă precizie și lansatoarele de grenade. Toate aceste sisteme sunt deja în dotarea mai multor armate europene și respectă cele mai înalte standarde NATO.

Česká zbrojovka a semnat recent și un nou acord-cadru cu armata cehă. Sunt aceste referințe – armata cehă și Bundeswehr – decisive pentru succesul Colt CZ în fața altor clienți MIL-LE (Military & Law Enforcement) din Europa și din lume?

Aceste referințe sunt extrem de valoroase atât pentru CZ, cât și pentru întregul Grup. Apreciem rolul nostru de furnizor tradițional pentru armata cehă, dar și noul rol de partener al armatei germane pentru armament de calibru mic. Cred că aceste două exemple recente confirmă pe deplin capacitatea noastră de a fi un partener de încredere, pe termen lung, pentru clienți militari și din structurile de ordine publică, într-un domeniu extrem de competitiv.

Având capacități de producție în Uniunea Europeană, Colt CZ se orientează în principal către piața UE sau cooperați și cu forțe armate importante din afara Uniunii?

Activăm atât pe piețele din UE, cât și în afara Uniunii. În interiorul UE suntem un partener atractiv, deoarece respectăm standardele impuse prin programul SAFE. Pe lângă armata cehă și, mai nou, armata germană, CZ a livrat armament unităților de elită GIGN din Franța, precum și diverselor structuri militare și de siguranță națională din Polonia, Spania, Portugalia, Italia, Slovacia, Finlanda, Ungaria, Bulgaria și Grecia. Și structurile militare și de ordine publică din România sunt clienți tradiționali ai CZ.

În afara UE, prezența CZ se extinde pe piețe precum cele din Regatul Unit, Canada, Coreea de Sud, Mexic, Brazilia, Argentina, Peru, Singapore, Malaezia, India, Indonezia, Thailanda, Vietnam, Filipine, Africa de Sud, Kenya, Zambia și în multe alte state.

Ucraina reprezintă un caz aparte, unde Colt CZ Group nu doar livrează produse, ci derulează și două proiecte de transfer de tehnologie în cooperare cu industria locală de apărare: asamblarea puștilor CZ BREN 2 și producția de muniție de calibru mic, prin subsidiara noastră Sellier & Bellot.

Care este experiența Colt CZ în România?

Suntem foarte mândri de cooperarea noastră îndelungată și de succes cu structurile militare și de ordine publică din România. Ca stat membru NATO și UE, România este extrem de importantă pentru noi.

Armele CZ și muniția S&B sunt cunoscute în România, cu peste 20.000 de arme CZ și zeci de milioane de cartușe S&B aflate în serviciu activ. Printre utilizatori se numără Jandarmeria Română, inclusiv Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, Poliția Română – inclusiv serviciile pentru acțiuni speciale, dar și Romsilva, anumite unități locale de poliție, Administrația Națională a Penitenciarelor și Poliția de Frontieră. În plus, toate structurile armate guvernamentale din România sunt dotate cu muniție Sellier & Bellot de aproximativ 15 ani.

De asemenea, Colt CZ Group cooperează cu Fabrica de Arme Cugir în activități comerciale. În 2025, Grupul a asigurat exporturi pentru produsele companiei pe piețe internaționale și continuă discuțiile privind modernizarea tehnologiilor existente la Cugir pentru a produce componente CZ în România.

Transferul de tehnologie și localizarea producției sunt priorități-cheie pentru Guvernul României. Ce experiență are Colt CZ Group în acest domeniu?

Suntem pe deplin pregătiți să răspundem cerințelor Guvernului privind localizarea producției în România. Suntem gata să cooperăm cu parteneri din industria de apărare românească, să susținem transferul de tehnologie, să instruim personal local și să contribuim la dezvoltarea unor capacități de producție interne, în conformitate cu interesele strategice naționale.

Transferul de tehnologie și localizarea sunt puncte forte ale Colt CZ Group. Nu doar exportăm produse finite, ci construim parteneriate industriale pe termen lung. În Ungaria, am implementat cu succes un amplu transfer de tehnologie, unde mai multe arme CZ sunt produse local pentru forțele armate ungare, în cooperare cu industria națională de apărare. Acest proiect reprezintă un model validat al modului nostru de abordare: transfer structurat de tehnologie, instruirea forței de muncă, creșterea treptată a producției locale și integrare industrială sustenabilă.

În Ucraina, așa cum am precizat, derulăm în prezent două proiecte de localizare: asamblarea puștilor CZ BREN 2 și producția de muniție de calibru mic prin Sellier & Bellot. Sunt două proiecte care demonstrează capacitatea noastră de a transfera competențe industriale chiar și în condiții extrem de dificile.

CZ BREN 2 cu țeavă de 11″ în calibru 5,56×45 NATO, Česká zbrojovka

Ați menționat puștile CZ BREN 2, unele dintre cele mai testate arme pe câmpul de luptă în războiul din Ucraina. A crescut cererea pentru armele CZ în acest context?

O cerere solidă pentru CZ BREN 2 exista și înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, zeci de mii de puști fiind livrate către diverse forțe armate.

În cadrul Colt CZ Group, însă, CZ nu este singurul producător de arme testate în luptă. De exemplu, subsidiara noastră Colt Canada, furnizor de armament pentru Guvernul Canadei, a semnat anul trecut un acord-cadru cu armata regală daneză pentru furnizarea puștilor C8 Modular Rail, contract extins recent la peste 50.000 de unități. Această comandă ne consolidează poziția ca partener de încredere pentru clienți militari și din domeniul aplicării legii și suntem mândri că partenerii noștri aleg relații de lungă durată cu noi. Colt Canada livrează, de asemenea, puști de înaltă tehnologie către clienți din Olanda și din Regatul Unit.

Datorită capacităților semnificative de producție și a sistemului riguros de control al calității, livrăm produse de cea mai înaltă calitate, la timp și conform graficelor stabilite.

Ați menționat transferul de tehnologie al CZ și Sellier & Bellot în Ucraina. Clienții MIL-LE (Military & Law Enforcement) solicită adesea un „pachet complet” de arme de foc și muniție?

Faptul că deținem atât capacități de producție pentru arme, cât și pentru muniție reprezintă un avantaj major, deoarece putem oferi o soluție integrată – arme, muniție, optică și diverse accesorii – într-un singur pachet. Producătorii noștri de muniție, Sellier & Bellot din Cehia și swissAA, cu operațiuni în Elveția și Ungaria, sunt complementari și ne ajută să oferim aproape întregul portofoliu de muniție până la calibrul 12,7 mm.

Pe lângă avantajul comercial evident, având oferte mai competitive și mai cuprinzătoare pentru clienții noștri, există și sinergii la nivel de producție și cercetare-dezvoltare. CZ și Sellier & Bellot utilizează reciproc propriile produse în testare și R&D, asigurând compatibilitatea deplină între armele CZ și muniția S&B. Pentru România, unde toate structurile armate guvernamentale utilizează muniție S&B de 15 ani, acest aspect poate constitui un argument solid.

Securitatea lanțului de aprovizionare a devenit un subiect major, mai ales în ceea ce privește materialele utilizate pentru producția de muniție. Cum este securizat lanțul dumneavoastră de aprovizionare?

Materialele energetice sunt un element strategic esențial în producția de muniție. Recent, Sellier & Bellot a încheiat un parteneriat pe termen lung cu EURENCO, lider european în materiale energetice, mai ales în producția de pulberi.

În paralel, Colt CZ Group a finalizat achiziția unui pachet majoritar la Synthesia Nitrocellulose, unul dintre cei mai importanți furnizori globali de nitroceluloză energetică, cu sediul într-un stat membru NATO. Această extindere consolidează integrarea pe verticală și optimizarea operațiunilor din cadrul lanțului nostru de aprovizionare.

În încheiere, ce mesaj doriți să transmiteți publicului din România?

Ne dorim ca România să beneficieze de cele mai înalte standarde de calitate și vreau să vă asigur că suntem pregătiți să dezvoltăm un parteneriat și mai solid cu companiile românești. Suntem un grup internațional puternic din punct de vedere financiar, cu o gamă extinsă de produse și numeroase referințe, având în portofoliu cele mai mari armate și forțe de poliție din UE și din NATO. Operațiunile de producție ale CZ sunt pe deplin conforme cu programul SAFE, fiind realizate 100% în Republica Cehă și respectând standardele NATO.

În plus, avem o cooperare solidă și de lungă durată cu România, unde armele CZ și muniția Sellier & Bellot sunt deja în serviciul structurilor militare și de ordine publică. Suntem încrezători că putem livra soluții care să răspundă integral cerințelor partenerilor români, inclusiv prin transfer complet de tehnologie și producție în cooperare cu industria locală de apărare. Cred cu tărie că suntem partenerul potrivit pentru a sprijini modernizarea forțelor armate ale României.

Colt CZ este unul dintre principalii producători de arme de foc și muniție. Printre mărcile sale principale se numără Colt, CZ, Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, Spuhr, swissAA și 4M Tactical. Grupul este activ și în producția de nitroceluloză energetică prin Synthesia Nitrocellulose. Colt CZ are sediul central în Republica Cehă și are 4.500 de angajați în unitățile de producție din Republica Cehă, Statele Unite, Canada, Suedia, Elveția și Ungaria. Este listată la Bursa de Valori din Praga din 2020.

