România este la marginea „cupolei de foc” – cât de cald va fi în aceste zile. „Este o manifestare neobișnuită”

O „cupolă de foc” a cuprins Europa de Vest. La Londra sunt 32 de grade Celsius. Și în România,vremea va fi mai caldă cu 5-6 grade Celsius față de normalul perioadei în România marți și miercuri, iar temperaturile ar putea atinge 33 de grade Celsius miercuri, a spus pentru HotNews, Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM.

O mare parte din Europa se află sub „o cupolă de foc” care duminică a adus temperaturi record pentru această lună:

Spania – 37 de grade Celsius

Franța – peste 35 de grade Celsius

Marea Britanie – 32,3 grade Celsius la Londra, cea mai caldă zi de mai din ultimii aproape 80 de ani, potrivit BBC.

În România, maxima zilei de duminică a fost de 29 de grade Celsius la Jimbolia (în Banat), arată harta ANM.

Plaja din Brighton, Regatul Unit, duminică, 24 mai 2026. Foto: Alex Lentati/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Noi suntem la marginea estică a anticiclonului care a adus temperaturile foarte ridicate. Este o masă de aer foarte cald, care vine dinspre Africa. Se extinde mult înspre nord și intensitatea maximă este în peninsula Iberică, în zone din Franța și în Marea Britanie”, spune directoarea de la ANM.

Care este direcția? „Tendința este de extindere a acestor mase de aer cald înspre Europa Centrală, înspre est, iar mâine și poimâine suntem și noi la extrema estică a acestei zone cu temperaturi foarte ridicate”.

Cum arata harta temperaturilor prognozate pe 27 mai in Europa (sursa Ventusky)

Ce este „cupola de foc”?

Florinela Georgescu spune că această cupolă de căldură este caracterizată printr-o presiune atmosferică ridicată. Ea poate fi comparată cu un capac, iar datorită mișcărilor descendente, aerul cald se menține în straturile joase ale atmosferei.

Această „cupolă de foc” va persista câteva zile deasupra multor zone din Europa de Vest și nu favorizează formarea precipitațiilor.

Cât de cald va fi? În România, marți vor fi maxime de 29-31 grade Celsius în aproape toată țara, iar miercuri vor fi maxime de 33 grade Celsius în vest (Crișana și Banat). În mod normal, spune meteorologul ANM, maximele în țară ar trebui să fie între 20 și 26 de grade Celsius.

„Este o manifestare mai neobișnuită pentru această perioadă. În Peninsula Iberică și în Franța se vor înregistra probabil recorduri”, spune reprezentanta ANM.

Vremea se răcește apoi se încălzește iar

Joi în țară va ajunge un front de aer rece care în unele zone ar putea aduce temperaturi mai mici și cu 10 grade Celsius, față de ziua de miercuri.

Florinela Georgescu a dat și exemple. Miercuri vor fi maxime de 30-31 de grade C în zone precum Botoșani, Iași și Maramureș, în timp ce joi maximele vor fi de 18-20 grade Celsius. Ar putea apărea ploi în noaptea de miercuri spre joi.

După ziua de joi, vremea se va mai încălzi, iar prognozele arată că sâmbătă va fi mai cald, apoi duminică vremea va fi ceva mai rece.

„Începutul de iunie pare să fie cu temperaturi mai mari pe partea de vest, în jurul a 28 de grade Celsius, în timp ce în partea de est, inclusiv la București, am putea avea undeva pe la 20-23 grade Celsius (pe data de 1 iunie).

„Apare și instabilitatea, apar din nou aversele așa că vremea va fi schimbătoare toată săptămâna aceasta și cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare. Practic vom avea două zile foarte calde (cele care urmează), pe urmă o ușoară răcire și apoi o ușoară încălzire, câte două zile din fiecare”, rezumă Florinela Georgescu.