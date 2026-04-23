România face istorie prin oameni de business: peste 1.500 de antreprenori vor construi împreună cel mai mare eveniment de business networking din lume

Într-un context în care presiunea fiscală este în creștere, iar provocările economice domină agenda publică, mediul de business din România vine cu o inițiativă antreprenorială 100% locală. Pe 27 mai 2026, Pavilionul Central Romexpo găzduiește „RBC Global Networking Record”, evenimentul prin care România marchează stabilirea unui nou record mondial Guinness pentru business networking.

Organizat de Romanian Business Club, evenimentul va depăși recordul actual stabilit la Sydney, unde au participat 1.108 persoane. Dincolo de obiectivul numeric, miza este testarea unui format care pune accent pe interacțiune directă și pe capacitatea antreprenorilor de a genera oportunități într-un timp limitat. Bucureștiul intră astfel în rândul orașelor în care au fost stabilite performanțe similare, alături de Londra, Hong Kong sau Toronto, într-un context care reflectă creșterea și coerența comunității antreprenoriale locale.

Eficiența în networking: un răspuns la barierele pieței

Conform datelor Comisiei Europene, peste 99% dintre firmele din România sunt IMM-uri, acestea contribuind cu peste 50% la PIB-ul țării. În același timp, accesul la parteneri relevanți rămâne o provocare pentru mulți antreprenori. În acest context, evenimentul de la București propune un format de „speed networking”, construit pentru interacțiuni rapide și relevante, cu o estimare de peste 25.000 de conexiuni profesionale în mai puțin de 90 de minute.

„Ceea ce se întâmplă pe 27 mai este mai mult decât un eveniment și mai mult decât un record. Este momentul în care fiecare antreprenor prezent în sală devine parte dintr-o reușită globală, contribuie activ la ea și o simte ca fiind a lui. Vorbim despre oameni care creează valoare, care construiesc relații și care înțeleg că succesul real se întâmplă împreună. RBC Global Networking Record este despre energie, despre curaj și despre faptul că România are capacitatea de a aduce laolaltă peste 1.500 de oameni care dezvoltă împreună un moment care va rămâne în istorie.” a declarat Vlad Mihălăchioiu, co-fondatorul Romanian Business Club.

Impactul evenimentului și structura participării

Evenimentul reunește un spectru larg de decidenți, de la fondatori de startup-uri cu cifre de afaceri între 200.000 și 10 milion de euro, până la CEO ai unor companii consolidate, cu afaceri de peste 20 de milioane de euro. Formatul este construit astfel încât fiecare participant să aibă un rol activ și acces la interacțiuni relevante.

„Am construit acest eveniment ca un cadru în care fiecare participant să poată intra direct în conversații relevante, fără timp pierdut și fără bariere. Din perspectiva mea, organizarea nu înseamnă doar logistică, ci felul în care creezi contextul potrivit pentru ca oamenii să se întâlnească, să se înțeleagă rapid și să plece cu ceva concret. Recordul este o consecință a acestui proces, dar miza reală rămâne calitatea interacțiunilor și valoarea pe care fiecare o poate genera mai departe.” a declarat Amalia Mihălăchioiu, co – fondatorul Romanian Business Club.

Programul include sesiuni de speed networking cronometrate, desfășurate sub supravegherea arbitrilor Guinness World Records, intervenții ale speakerilor invitați și prezentări scurte de business, în care companiile partenere își pot expune oportunitățile într-un format concentrat.

Validarea recordului va avea loc în seara zilei de 27 mai, moment în care rezultatul încercării va fi confirmat oficial.

Cei interesați să participe la eveniment sau să afle detalii despre înscriere pot accesa platforma oficială www.record.robc.ro, unde sunt disponibile informații complete despre dată, locație, format și opțiunile de participare.

Despre Romanian Business Club

Romanian Business Club este o comunitate antreprenorială fondată în 2018 de Vlad Mihălăchioiu, antreprenor și fondator al brandurilor „the date.” și „the N space.”. Clubul funcționează ca un ecosistem pentru antreprenorii care își doresc dezvoltare constantă prin conexiuni reale, colaborare și schimb de experiență.

În prezent, peste 500 de antreprenori din toată țara fac parte din comunitate, care generează o rețea extinsă de contacte, estimată la peste 883.500 de oameni. Membrii provin din etape diferite de dezvoltare, de la antreprenori la început de drum până la fondatori de companii mature, iar 75% dintre aceștia au o cifră de afaceri cuprinsă între 0 și 30 milioane de euro.

În cei peste 8 ani de activitate, Romanian Business Club a organizat sute de întâlniri săptămânale în București, axate pe teme relevante pentru antreprenori, de la strategie financiară, juridică și marketing, până la leadership și echilibru personal. Formatul întâlnirilor este orientat spre aplicabilitate, cu speakeri din comunitate și invitați externi, într-un cadru care încurajează schimbul direct de experiență.

Comunitatea este susținută și de o componentă online activă, prin grupuri private dedicate diferitelor domenii de activitate, unde membrii accesează rapid recomandări, contacte și soluții la provocări concrete de business. În acest context, Romanian Business Club funcționează ca un catalizator pentru idei, proiecte și parteneriate, oferind un cadru în care antreprenorii își pot valida direcțiile și își pot construi relații relevante pe termen lung.

Articol susținut de Romanian Business Club