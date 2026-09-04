România, în lumina reflectoarelor la Festivalul de Film de la Veneția cu filmul Alinei Șerban, „Eu contez”

Actrița Alina Șerban revine în competiția de la Festivalul Internațional de film de la Veneția în calitate de regizor, fiind singurul cineast român care participă la ediția de anul acesta.

Alina Șerban, 38 de ani, este una din rarele regizoare selecționate și prima regizoare română de etnie romă care va păși pe covorul roșu, potrivit unui comunicat de presă transmis Forum Film România.

Ea va prezenta primul filmul ei „Eu contez” (I Matter), pelicula fiind scrisă și regizată de ea.

Nu mai putin de 4.500 de filme au fost trimise la festivalul de anul acesta, dintre care doar 47 au fost selecționate în competiția oficială sau în secțiunile Orizzonti si Spotlight.

Când va fi proiecția oficială

Filmul „Eu contez” (I Matter) explorează teme precum depășirea fricii, speranța și acceptarea de sine și proiecția oficială a filmului va avea loc marți, 8 septembrie, în cadrul secțiunii „Venezia Spotlight”, care reunește în acest an opt lungmetraje.

Concepută pentru producții adresate publicului larg, secțiunea este dedicată filmelor caracterizate prin inovație și creativitate, care propun o relație originală cu acesta.

Selecția în cadrul Venice Spotlight marchează revenirea Alinei Șerban la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unde, în 2023, a fost prezentă în competiția Orizzonti cu lungmetrajul „Housekeeping for Beginners”, regizat de Goran Stolevski.

Ea va fi în competiție, printre alții, cu actorul și cineastul mexican Gael Garcia Bernal („The Motorcycle Diaries”, „Babel”).

Filmul concurează pentru Premiul Luigi de Laurentiis pentru Cel mai Bun Debut acordat de un juriu internațional și pentru Premiul Publicului oferit de Armani Beauty.

Patru ani de documentare în spatele filmului „Eu contez”

Printre invitații celei de a 83-a ediții a festivalului figurează staruri mondiale precum George Clooney, Penelope Cruz, Javier Bardem, Rooney Mara, Robert Pattinson, Danny Boyle sau Ellen Burstyn.

Alina Șerban a făcut un pas important în carieră, trecând pentru prima dată în spatele camerei pentru un film al carui scenariu l-a semnat, de asemenea.

Filmul „Eu contez” spune povestea Rebecăi, o tânără de etnie romă care este pe cale să părăsească centrul de plasament în care a crescut.

Adolecenta își pune toate speranțele în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că acesta îi va oferi, în sfârșit, o familie, însă nu bănuiește că drumul spre maturitate va fi mai greu decât și-a imaginat.

„Vedem foarte rar personaje rome care trăiesc experienţe umane complexe, dincolo de stereotipuri. Iar poveştile despre ce înseamnă să fii fată, romă şi să fii în sistemul de protecţie a copilului sunt aproape inexistente. Prin «Eu contez» mi-am dorit să construiesc o punte către o înţelegere mai profundă a acestor experienţe şi să spun, înainte de toate, o poveste despre umanitate. Faptul că acest film îşi începe drumul la Veneţia înseamnă enorm pentru mine”, a declarat Alina Şerban.

Ea s-a documentat pentru acest film timp de peste patru ani împreună cu tineri din sistemul de protecţie socială. În această perioadă, regizoarea a realizat alături de ei mai multe scurtmetraje documentare şi spectacole de teatru.

Din distribuţia filmului fac parte Denisa Farcaş, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Juno (Alexandru Stancu), Alina Berzunţeanu şi Natalia Călin. Alături de aceştia, în film joacă şi 16 copii şi tineri rezidenţi ai centrelor de plasament Casa Iosif şi Casa Sara, din cadrul Ansamblului Social Creştin Măgurele din Bucureşti.

Aceștia vor fi prezenti la Festivalul de Film de la Venetia de anul acesta.

Produs de Ada Solomon şi Carla Fotea, echipa filmului a fost completată de: Nona Cătuşanu (imagine), Letiţia Ştefănescu (montaj), Andreea Popa (scenografie), Dana Anghel (costume), Vlaicu Golcea (muzică), Quentin Jacques, Lise Bouchez, Jean-Stéphane Garbe (sunet).