România în recesiune: „Economia României poate continua să se bazeze pe industria IT ca motor de creștere” – patronii de firme IT membre ANIS

„Economia României poate continua să se bazeze pe industria IT ca motor de creștere”, dă asigurări Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS), care solicită Guvernului să reducă cheltuielile statului și să ofere predictibilitate fiscală, în timp ce dezbaterea publică trebuie să rămână echilibrată și orientată către soluții pe termen mediu și lung.

Sursă foto: © Michael Kapanadze | Dreamstime.com