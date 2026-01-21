România, intervenție dură după atacurile lui Trump la adresa Europei în criza din Groenlanda. Oana Țoiu: „Ne-a întrebat dacă Europa ar răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja”

Ministra de Externe Oana Țoiu a publicat un mesaj pe X în care îi răspunde direct președintelui american Donald Trump după ce acesta a criticat statele europene la Forumul Economic Mondial de la Davos.

După ce Donald Trump i-a întrebat miercuri, în discursul său de la Davos, pe liderii europeni dacă Europa ar răspunde apelului SUA în vremuri de nevoie, Oana Țoiu a amintit de militarii români care au mers în Afganistan după atacurile teroriste de la Turnurile Gemene din 2001.

„Singura dată în istoria sa când NATO a fost pusă la încercare în privința promisiunii că un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie”, și-a început Țoiu postarea pe X.

„România a răspuns apelului, chiar dacă la acel moment nu era membră NATO. Am înțeles acest lucru ca pe o datorie și, odată ce Articolul 5 a fost activat, soldații români se îmbarcau spre Afganistan. La fel au făcut și alți aliați. Președintele Trump ne-a întrebat acum, la Davos, dacă Europa ar răspunde apelului Statelor Unite în vremuri de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare”, a concluzionat Oana Țoiu.

The only time in its history NATO was tested on the promise that an attack on one is an attack on all was after 9/11.



Romania answered the call, even without being NATO member at that time. We understood this to be our duty and once the Article 5 was triggered, Romanian soldiers… — Toiu Oana (@oana_toiu) January 21, 2026

Participarea României în războiul din Afganistan

România a fost una din țările cu o implicare substanțială în războiul de 19 ani din Afganistan, o operațiune de amploare împotriva terorismului demarată de SUA după atacurile din 11 septembrie 2001.

România a participat cu trupe în Afganistan încă din anul 2002, atât la Operaţia Enduring Freedom cât şi la ISAF, în spiritul solidarităţii faţă de partenerul strategic american şi pentru consolidarea poziţiei naţionale ca partener aliat.

În ianuarie 2002, primele efective de militari români – un pluton de poliţie militară, o aeronavă C130 Hercules şi ofiţeri de legătură au fost dislocaţi în Afganistan, în cadrul operaţiei ISAF, iar în luna iulie 2002, a fost dislocat în teatrul de operaţii Afganistan primul batalion de infanterie românesc într-o misiune de luptă în afara teritoriului naţional după cel de Al Doilea Război Mondial.

Un număr de peste 32.000 de militari ai Armatei României au participat la misiunea din Afganistan, în rotaţii de câte şase luni, atât în cadrul unor elemente de comandă şi control de nivel brigadă, cât şi în cadrul unor structuri de forţe de nivel batalion, companie, pluton, echipe operaţionale de consiliere şi legătură (OMLT), detaşamente din cadrul Forţelor pentru Operaţii Speciale, echipe de instructori ANA Training, subunităţi CIMIC.

În cei 19 ani de participare cu structuri militare în acest teatru de operaţii, 27 de militari români şi-au pierdut viaţa în acţiuni de luptă, iar peste 200 au fost răniţi.

Afganistan nu a fost singura zonă de conflict în care militarii români au fost trimiși. În primii ani de apartenență la NATO, România a trimis militari și în Irak (în jur de 10.000 de soldați), Bosnia-Herțegovina și Kosovo (sute de militari).

Discursul lui Trump la Davos

Într-un discurs dur susținut la Davos, după o serie de critici primite de la aliați, liderul de la Casa Albă a spus că SUA doresc „negocieri imediate” pentru a discuta achiziționarea Groenlandei.

„Oamenii credeau că voi folosi forța, dar nu trebuie să fac asta”, a spus Trump la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial din Elveția. „Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a spus el.