Trump anunță pentru prima dată că nu va folosi forța în Groenlanda, dar „solicită negocieri imediate pentru achiziționarea acestei bucăți uriașe de gheață”

Într-un discurs dur susținut la Davos, după o serie de critici primite de la aliați, liderul de la Casa Albă a spus că SUA doresc „negocieri imediate” pentru a discuta achiziționarea Groenlandei.

Președintele SUA, Donald Trump, a exclus miercuri utilizarea forței în încercarea sa de a controla Groenlanda, dar a declarat într-un discurs la Davos că nicio altă țară nu poate asigura securitatea teritoriului danez.

„Oamenii credeau că voi folosi forța, dar nu trebuie să fac asta”, a spus Trump la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial din Elveția. „Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a spus el.

Trump a făcut aceste declarații într-un discurs urmărit cu atenție, umbrit de deteriorarea relațiilor transatlantice și de tensiunile cu Europa legate de eforturile sale de a achiziționa Groenlanda.

În context, el a fost foarte critic la adresa liderilor europeni și a amintit de rolul SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. „Fără noi, probabil ați vorbi germană și japoneză”, a spus el.

El a minimalizat problema, calificând-o drept „o cerere mică” pentru „o bucată de gheață” și afirmând că achiziția nu ar reprezenta o amenințare pentru alianța NATO.

„Nicio națiune sau grup de națiuni nu este în măsură să asigure securitatea Groenlandei, în afară de Statele Unite”, a spus Trump, adăugând: „Solicit negocieri imediate pentru a discuta din nou achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite”.

„Cât de proști am fost să facem asta?”

Trump a spus că președinții americani au încercat să cumpere Groenlanda de aproape două secole.

El a susținut că nu există „niciun semn” al Danemarcei pe insulă și că Danemarca cheltuiește mai puțini bani decât a promis pentru Groenlanda.

„Numai SUA pot proteja această masă uriașă de pământ, această bucată uriașă de gheață, o pot dezvolta și îmbunătăți”, a spus el.

Trump a amintit al Doilea Război Mondial, când „Danemarca a căzut în fața Germaniei după șase ore de lupte”.

„Atunci am fost obligați să trimitem propriile noastre forțe pentru a apăra teritoriul Groenlandei, cu costuri și cheltuieli enorme”, a afirmat Trump, amintind de instalarea unor baze militare pe această „mare și frumoasă bucată de gheață”.

„După război, am dat Groenlanda înapoi Danemarcei. Cât de proști am fost să facem asta? Cât de nerecunoscători sunt ei acum?”, a spus el.

„Vrem o bucată de gheață”

Trump, care a încheiat marți un prim an turbulent la putere, a eclipsat agenda de la Davos, unde elitele globale discută tendințele economice și politice.

Liderii NATO au avertizat că strategia lui Trump privind Groenlanda ar putea destabiliza alianța, în timp ce liderii Danemarcei și Groenlandei au oferit o gamă largă de soluții pentru o prezență mai mare a SUA pe teritoriul strategic al insulei, cu o populație de 57.000 de locuitori.

„Vrem o bucată de gheață pentru protecția mondială, iar ei nu ne-o dau”, a declarat Trump în discursul său ținut într-o sală de congrese plină cu lideri din lumea afacerilor și a politicii.