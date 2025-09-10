FOTO România, într-un top al destinațiilor pentru 2026 mai puțin cunoscute, dar pline de farmec / „Camino al Estului” se întrece cu o insulă din Croația

Via Transilvanica din România, cu o lungime de 1.400 de kilometri. Sursa: Dreamstime.com

Patru țări din Europa, inclusiv România, se află într-un top al destinațiilor mai puțin cunoscute, neaglomerate și pregătite să primească vizitatori în 2026, păstrându-și în același timp farmecul liniștit.

Pe măsură ce turismul excesiv continuă să amenințe destinațiile populare din Europa, tot mai mulți călători caută escapade mai liniștite, potrivit EuroNews.com. Un raport al Comisiei Europene pentru Turism arată că 55% dintre călători caută destinații de nișă, iar un număr tot mai mare dintre ei au făcut din evitarea aglomerației o prioritate principală.

În prezent, multe destinații din Europa se pregătesc deja pentru vizitatorii de anul viitor, investind în practici durabile și turism cultural, dar acestea sunt încă puțin cunoscute.

Compania de turism Intrepid, cu sediul la Melbourne, în parteneriat cu cea mai importantă agenție de prognozare a tendințelor în domeniul turismului, Globetrender, a identificat unele dintre locurile mai puțin cunoscute pentru „Not Hot List 2026”, lista sa care se concentrează pe locuri pregătite să primească vizitatori, dar a căror aglomerație este redusă. Acestea sunt locuri în care turiștii se pot bucura de călătorii lente, natură și cultură, contribuind în același timp la răspândirea mai largă a beneficiilor turismului.

„80% dintre călători vizitează doar 10% din destinațiile turistice din lume”, spune Erica Kritikides, director general al Experiences la Intrepid Travel. „Vrem să schimbăm această situație, punând în lumină locurile care sunt pregătite să primească vizitatori și să beneficieze de prezența lor”.

De la o fostă bază militară iugoslavă transformată într-un paradis al turismului lent în Croația până la un „Camino al Estului” de 1.400 km în România, aceste destinații demonstrează că ceea ce nu este „la modă” poate deveni următoarea mare tendință.

Insula de „Vis” a Croației

Fostă bază militară iugoslavă închisă pentru străini, insula Vis s-a deschis vizitatorilor în 1989. În timp ce Dubrovnik și Split se confruntă cu supraturismul, insula Vis a devenit o alternativă pentru turismul lent în Marea Adriatică.

Insula nu are stații de croazieră sau aeroporturi, ceea ce o separă și mai mult de traseele turistice obișnuite. Pentru mulți, acesta este punctul forte.

„Deși unii consideră izolarea insulei Vis un dezavantaj, tocmai acest lucru o face atât de specială”, a declarat Duje Dropuljic, director adjunct la Intrepid Travel, în raport.

În 2026, aici vor fi deschise noi trasee pentru ciclism și drumeții, care vor completa activitățile în aer liber, precum scufundările printre epave, snorkellingul sau explorarea luminoasei Peșteri Albastre și a uimitoarei golfuri Stiniva. Mâncarea și vinul sunt, de asemenea, atracții preferate.

Peisaj dalmat în Croația, Insula Vis. Priveliște pitorească la malul mării în Komiza, peisaj de vară în sudul Croației

Un oraș creativ al gastronomiei UNESCO în Turcia



Situat în regiunea Anatolia din sud-estul Turciei, Gaziantep este un oraș bogat din punct de vedere cultural, dar mult mai puțin vizitat decât Cappadocia, Istanbul sau Antalya. Investițiile recente în conservarea patrimoniului și în noi rute de călătorie din marile centre, precum Londra, l-au pus pe harta turistică pentru următorii ani.

Oraș creativ al gastronomiei UNESCO, Gaziantep este renumit pentru piețele sale abundente de condimente și pentru delicioasa baclava.

Vizitatorii pot vizita Muzeul Mozaicului Zeugma, pot explora castelul istoric Gaziantep pentru a admira panorama orașului și muzeul și se pot plimba printre ruinele Belkis-Zeugma și Rumkale, un castel situat deasupra unei cotituri a râului Eufrat.

„Acum este momentul perfect pentru călători să descopere această parte remarcabilă a lumii și să se bucure de o experiență autentică pe care destinațiile mai aglomerate au din ce în ce mai multă dificultate să o ofere”, a subliniat Pelin Bengu, directorul general al Intrepid Travel pentru Turcia.

Satul scufundat din Gaziantep. Foto: Dreamstime.com

„Camino al Estului” de 1.400 km în România

Via Transilvanica din România, cu o lungime de 1.400 de kilometri, devine rapid unul dintre cele mai mari trasee de drumeții pe distanțe lungi din Europa. Supranumit „Camino al Estului”, traseul șerpuiește prin păduri seculare, sate rustice și 12 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Călătorii pot vizita orașe medievale saxone, ruine și castele dacice și mănăstiri pictate, în timp ce traversează peisajele spectaculoase ale Carpaților. La sfârșitul unei lungi zile de drumeție, se pot caza în sate tradiționale și se pot delecta cu mese preparate din produse locale.

Traseul este, de asemenea, o expoziție de artă în aer liber, cu borne kilometrice sculptate la fiecare kilometru. Anul viitor, vor fi deschise 170 km de poteci noi, prima fază a unei inițiative de 20 de ani de extindere a traseului Via Transilvanica în toată România.

„Pentru noi, ospitalitatea înseamnă crearea de puncte de întâlnire autentice între drumeți și localnici – locuri în care mesele comune, poveștile vechi și ritmul vieții rurale fac parte din călătorie la fel de mult ca kilometrii parcurși”, a declarat Anna Székely, vicepreședinta Asociației Sociale Tășuleasa.

Borne kilometrice sculptate la fiecare kilometru pe Via Transilvanica din România. Foto: Dreamstime.com

Capitala Europeană a Culturii 2026 se află în Finlanda

Situat chiar sub Cercul Polar Arctic al Finlandei, orașul Oulu a fost desemnat Capitala Europeană a Culturii 2026. Orașul profită de această onoare pentru a-și prezenta inovația creativă, natura sălbatică arctică și moștenirea indigenă Sámi.

Pe parcursul acestui program de un an, evenimentele organizate de Arctic Food Lab vor pune în valoare tradițiile culinare din nordul Finlandei, iar instalațiile artistice inspirate de peisajul înconjurător și atelierele practice organizate de poporul Sami vor aduce cultura finlandeză în centrul atenției.

„Anul în care Oulu va fi Capitala Europeană a Culturii în 2026 este o ocazie unică de a prezenta lumii stilul nostru de viață nordic unic, creativitatea și experiențele noastre”, a declarat Yrjötapio Kivisaari, CEO al Visit Oulu.

Acest oraș înfloritor de pe râul Oulujoki promite activități pe tot parcursul anului. Vizitatorii pot face drumeții, ciclism, înot și saună vara, iar iarna le oferă aventuri pe marea înghețată.

Călătorii pot schia, merge cu rachetele de zăpadă și căuta aurora boreală sau se pot încălzi în timp ce învață despre cultura locală la Muzeul Ostrobothnia de Nord.

Vedere aeriană a orașului Oulu din Finlanda. Foto: Dreamstime.com

Sursa foto principală: Dreamstime.com