România merge cu cea mai mare delegație guvernamentală de până acum la Forumul de la Davos

România va participa la ediţia din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, anunţă duminică într-un comunicat Ministerul de Externe.

România va fi reprezentată la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos, anunță MAE, precizând că delegația este formată din ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidențial Radu Burnete.

Miniștri români „vor participa, la invitația președintelui Forumului Economic Mondial (World Economic Forum/WEF), la cea de-a 56-a reuniune anuală a organizației, care va avea loc în localitatea Davos-Klosters din Elveția, în perioada 19-23 ianuarie”.

„Ministrul de externe, Oana Țoiu, revine la Davos după prezența din 2019, când a fost invitată ca expert în rolul de vorbitor, iar România are anul acesta cea mai consistentă delegație guvernamentală dintre toate edițiile conferinței, reflectând angajamentul împărtășit la nivelul Guvernului și al Administrației Prezidențiale pentru întărirea diplomației economice”, menționează MAE în comunicat.

Agenda Forumului de la Davos în acest an

Potrivit sursei citate, ediția din acest an a Forumului are drept temă centrală susținerea dialogului („A spirit of dialogue”) și reunește oficiali de nivel înalt (președinți, prim-miniștri, miniștri etc.), reprezentanți ai celor mai importante organizații și instituții internaționale, ai mediului academic, presă, ONG-uri.

„Pe fondul unor fragmentări politice și ideologice tot mai evidente, WEF își propune ca ediția din 2026 a Forumului să reprezinte o platformă imparțială de dialog și reprezintă şi contextul unor discuții internaționale în marja agendei privind noile evoluții în dinamica relațiilor transatlantice”, notează MAE, precizând că:

„Agenda discuțiilor se va concentra în jurul a cinci provocări majore la nivel global – cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creștere, investițiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovației, creșterea prosperității globale”.