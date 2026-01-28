România nu are nicio universitate între primele 200 din Europa

Top 10 al celor mai bune universități din Europa este dominat de universități britanice. Cel mai bine plasată universitate din România în clasamentul universităților din Europa realizat de QS World University Rankings este „Babeș Bolyai”. Universitatea de la Cluj ocupă locul 248 dintre cele 958 de universități europene incluse în clasament, alte câteva mii de universități europene rămânând în afara clasamentului.

La mai puțin de 20 de locuri distanță, pe poziția 267 se află Universitatea din București. Alte trei universități din România intră în prima jumătate a clasamentului:

Universitatea de Vest din Timișoara – 424;

Politehnica București – 437;

Universitatea Transilvania din Brașov – 465.

Cehia este singura țară din Europa de Est care se află în top 100 de universități – Universitatea din Praga, pe locul 92. În regiune, UBB este pe locul al 13-lea.

Ce spune rectorul UBB, Daniel David

Într-un comunicat transmis de Universitatea Babeș Bolyai, rectorul Daniel David susține că, „dincolo de faptul că în acest ranking UBB și-a îmbunătățit an de an poziția, așa cum am mai spus public, rankingurile sunt proxy utile, nu evaluări comprehensive ale unei universități”.

„Pentru mine este util să observ că, în general, universitățile din Europa de Est care sunt în fața UBB sunt universități comprehensive care au și o componentă biomedicală sau universități tehnice”, explică fostul ministru al Educației.

El a subliniat că universitatea pe care o conduce are o componentă de științe, „care contribuie major în acest ranking” și una de științe socio-umane, „care contribuie doar parțial la acest clasament”.

Din 2020, susține David, UBB a dezvoltat și o componentă de inginerie, iar acum „suntem în procesul dezvoltării strategice a unei componente biomedicale”. Totuși, rectorul susține că aceste dezvoltări academice nu sunt gândite pentru a sta mai bine în rankinguri, ci „în beneficiul educației studenților și al generării cunoașterii”.

Marea Britanie domină top 10 universități din Europa

Topul celor 10 cele mai bune universități din Europa este dominat de universități britanice:

University of Oxford – Marea Britanie; ETH Zurich – Elveția; Imperial College London – Marea Britanie; University College London – Marea Britanie (la egalitate cu Imperial College London); University of Cambridge – Marea Britanie; University of Edinburgh – Marea Britanie; King’s College London – Marea Britanie; Universite PSL – Franța; University of Manchester – Marea Britanie; Ecole polytechnique federale de Lausanne – EPFL – Elveția.

Marea Britanie este și țara europeană cu cel mai mare număr de universități listate – 129, urmată de Turcia – 107, Germania – 102, Italia – 65 și Spania – 62.

România a avut incluse 21 de universități în QS World University Rankings – Europe 2026.