România, pe primele locuri într-un top european al autostrăzilor. La ce capitol sunt autostrăzile românești peste cele din Germania, Franța sau Italia

Una dintre cele mai bine cotate zece zone de opriri de pe autostradă din Europa se află în România. Parcare Unirea, de pe A10, spre nord, în apropiere de localitatea Unirea, a primit cel mai bun scor din țară din partea șoferilor. La capitolul popasurilor de pe autostradă, România se află în topul continental, peste țări precum Germania, Franța sau Italia, care au o rețea mult mai vastă de drumuri de mare viteză.

România are parcările de pe autostradă cu al patrulea cel mai bun scor din Europa, înaintea Germaniei (locul 21), Franței (locul 18) și Italiei (locul 22), arată studiul European Motorway Stop Index, realizat de Czechvignette.cz.

Portalul ceh, un revânzător independent al vinietei cehe, a clasat 5.363 de popasuri de pe autostrăzile din 26 de țări europene, pe baza a peste 7 milioane de evaluări Google și a peste 300.000 de recenzii scrise.

Cele 52 de opriri din România incluse în clasament au un rating median de 4,26 stele. Dintre cele 23 de țări cu suficiente opriri pentru a fi incluse în clasament, doar Polonia, Lituania și Slovacia au scoruri mai mari.

România are un scor mai bun decât ambele țări vecine incluse în clasament. O oprire din România are un rating median de 4,26 stele, față de 4,15 în Ungaria (locul 8) și 4,07 în Bulgaria (locul 13).

Una dintre cele mai bine cotate zece parcări de autostradă din Europa se află în România

Polonia are șase dintre cele zece popasuri cel mai bine evaluate din Europa, Bulgaria are două, iar Spania și România câte unul.

MOP Rudnik Zachód, situat pe autostrada S19 din Polonia, lângă Kraśnik, este popasul cu cea mai bună evaluare din Europa, de 4,72 stele.

Parcare Unirea, de pe A10, spre nord, în apropiere de Unirea, are 4,67 stele din 297 de evaluări Google, ocupând locul 6 din 5.363 de opriri.

În Polonia, nota mediană a popasurilor de pe autostrăzi este de 4,30 stele, cea mai mare dintre cele 23 de țări cu cel puțin 10 popasuri incluse în clasament, puțin peste Lituania (4,28) și Slovacia (4,27).

România se clasează pe locul patru în top, cu o notă medie de 4,26 stele.

„M-a surprins să văd România atât de sus în clasament”

La polul opus se află Belgia, cu cea mai mică notă mediană dintre cele 23 de țări, de 3,78 stele, foarte puțin sub Italia (3,79). Germania ocupă locul 21, cu un rating median de 3,82 stele pentru opriri.

„M-a surprins să văd România atât de sus în clasament, înaintea unor țări cu rețele de autostrăzi mult mai extinse. Ratingurile ne arată ce cred șoferii, iar subiectul despre care scriu cel mai des este felul în care au fost tratați la ghișeu, în bine sau în rău. Asta este ceea ce oamenii țin minte despre o oprire”, a declarat Mattijs Wijnmalen, CEO și cofondator al Czechvignette.cz.

Top 10 opriri pe autostradă din România, după rating

Locul (din 52) Oprire Drum Cel mai apropiat oraș Rating 1 Parcare Unirea A10 spre nord Unirea 4,67 2 Rompetrol Orăștie A1 spre vest Pricaz 4,59 3 MOL Bătești A1 spre est Făget 4,50 4 Parcare Unirea A10 spre sud Unirea 4,49 5 Spațiu de servicii Alba Iulia Vest A10 spre vest Oarda 4,46 6 Rompetrol Sibiu A1 spre vest Cristian 4,46 7 Petrom A2 spre vest Răzvani 4,46 8 Rompetrol Orăștie A1 spre est Pricaz 4,43 9 Parcare Boița A1 spre nord Tălmaciu 4,43 10 OMV Miercurea Sibiului A1 spre est Miercurea Sibiului 4,43

Top 10 opriri pe autostradă din România, după cel mai mic rating