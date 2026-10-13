România primește gratuit de la SUA un avion militar C-130H Hercules / Câte astfel de aeronave are acum Armata română

O aeronavă de tip C-130 Hercules, varianta H, va fi transferată gratuit, din excedentul Guvernului Statelor Unite ale Americii, către Forţele Aeriene Române.

Anunțul a fost făcut marți de Ministerul Apărării, care spune că în 14 octombrie, la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, va avea loc ceremonia de predare-primire a aeronavei C-130H Hercules, pe care Guvernul SUA o transferă României.

Aeronava provine din categoria Excess Defense Articles – echipamente militare excedentare ale SUA.

C-130H Hercules este o aeronavă de transport versatilă și fiabilă, care poate îndeplini o varietate de misiuni, precum transportul aerian, evacuare medicală, asistență umanitară și ajutor în caz de dezastru, spune MApN.

Câte avioane militare C-130 Hercules operează în prezent Armata României

Potrivit informațiilor disponibile public, acum Forțele Aeriene Române au în prezent în dotare opt aeronave militare C-130 Hercules, din care una a fost retrasă din serviciu și stocată.

Avioanele C-130 Hercules ale Forțelor Aeriene Române sunt împărțite astfel:

patru aeronave model C-130B (inițial a avut cinci astfel de modele în dotare, dar o aeronavă a fost retrasă și folosită pentru piese).

patru aeronave C-130H, ultimele două Hercules model H fiind primite gratis în anul 2023. Un model H este păstrat în stoc.

Prima aeronavă Hercules C-130 „B” a aterizat în România pe 25 octombrie 1996, urmată de alte trei aparate de același tip. Pe 18 martie 1997, a avut loc primul zbor al unui avion C-130 cu echipaj complet românesc, iar în vara aceluiaşi an a fost desfășurată prima misiune în afara graniţelor României. Pe 28 ianuarie 2002, primul Hercules al Forțelor Aeriene Române a aterizat în Afganistan.

Cel de-al cincilea C-130 Hercules, varianta H, a intrat în dotarea Forțelor Aeriene la 14 februarie 2007. Această aeronavă este acum scoasă din serviciu și păstrată în stocare.

Având capabilităţi de transport pe distanţe medii şi lungi, C-130 Hercules a constituit, în ultimii ani, împreună cu C27J Spartan, principalul mijloc de susţinere a tupelor proprii aflate în teatrele de operaţii, de intervenţie şi de ajutor în situaţii de calamităţi naturale, pe plan intern şi internaţional.

De-a lungul timpului, aeronavele românești de acest tip au participat la numeroase exerciţii şi aplicaţii desfăşurate în Europa (Bulgaria, Cehia, Franţa, Germania, Grecia, Lituania, Marea Britanie, Norvegia, Portugalia, Polonia) şi misiuni umanitare interne şi internaţionale (China, Indonezia, Libia, Muntenegru, Afghanistan, Turcia).

Peste 50 de țări folosesc acest tip de aeronavă, care este cel mai utilizat avion de transport militar din lume, amintește MApN.