România, reușită istorică la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Cel mai bun rezultat din ultima jumătate de secol

Mihai Tentea și George Iordache au terminat pe 5 la bob-2, la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, cel mai bun rezultat românesc în această probă după 1972. Credit: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Mihai Tentea și George Iordache s-au clasat pe locul al 5-lea în proba de bob în două persoane, marți seară, la Jocurile Olimpice de Iarnă la Milano-Cortina.

Este cel mai bun rezultat românesc la bob după Jocurile Olimpice de Iarnă din 1972 de la Sapporo, când Ion Panțuru și Ion Zangor încheiau proba de bob-2 tot pe poziția a 5-a.

„România locul 5 la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026! Mihai Tentea si George Iordache au reușit cea mai bună performanță a tricolorilor de la bob după Sapporo 1972. Măiestria lui Mihai, puterea lui George si visul antrenorilor au devenit realitate la Cortina”, a declarat Comitetul Olimpic și Sportiv Român într-o scurtă postare după performanța de marți seară.

Pentru sportul românesc este, totodată, cea mai importantă clasare la o ediție a Jocurilor de Iarnă după Albertville 1992, când sănierii Ioan Apostol și Liviu Cepoi au obținut un loc 4, potrivit GSP.

Proba de bob-2 a fost dominată de echipajele germane, care au reușit o „triplă”. Aurul olimpic a fost cucerit de Johannes Lochner și Georg Fleischhauer (3:39,7), care au fost urmați în ierarhia medaliilor de compatrioții lor Francesco Friedrich și Alexander Schüller, cu argint, respectiv Adam Ammour și Alexander Schaller, cu bronz.

Pe locul al 4-lea s-au clasat americanii Frankie del Duca și Joshua Williamson, cu un timp de 3:41,96. Mihai Tentea și George Iordache au avut un timp de 3:42,37.

Tot bobul a adus și singura medalie a României din istoria participărilor la Jocurile Olimpice de Iarnă. S-a întâmplat în 1968, la Grenoble, când Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au câștigat bronzul cu un bob construit la Uzina de Mașini Electrice București, potrivit TVR Info.

