România riscă o penalizare de peste 15 miliarde de euro, mai mult decât banii pe care-i mai avem de încasat din PNRR / Lista cu restanțele

„La acest moment, un număr de 38 de ținte și jaloane aferente reformelor sunt neîndeplinite și au asociată o penalizare potențială totală de peste 15 miliarde de euro, sumă care depășește valoarea rămasă de încasat la nivelul întregului PNRR, avertizează joi ministrul interimar al fondurilor UE, Dragoș Pîslaru, într-o notă către Guvern.

Până în prezent, au fost depuse patru cereri de plată, iar România a primit în total fonduri de 10,72 miliarde euro (50,08% din total), reprezentân prefinanțare (inclusiv pentru REPowerEU) și contravaloarea primelor trei cereri de plată, se arată în document.

Ce reforme mai avem de îndeplinit. Câți bani sunt în joc

MIPE a prezentat joi situația la zi cu țintele și jaloanele rămase de implementat.

Sunt 45 de ținte și jaloane, aferente reformelor rămase de implementat în PNRR, din care 7 ținte și jaloane sunt considerate îndeplinite la nivelul MIPE/CRI, iar 38 de jaloane sunt în curs de îndeplinire.

Din cele 38 de jaloane și ținte în curs de îndeplinire, 14 ținte și jaloane sunt considerate reforme cu impact semnificativ, iar 24 de ținte și jaloane nu au un impact semnificativ.

14 jaloane și ținte cu impact semnificativ, din care 11 au nevoie de legi în Parlament

Din cele 14 ținte și jaloane sunt considerate reforme cu impact semnificativ, un număr de 11 necesită o inițiativă legislativă, astfel:

Un număr de 9 acte normative la nivel de lege sunt supuse aprobării Parlamentului și implică acord politic:

Discutate cu Comisia Europeană (Desemnarea zonelor de accelerare pentru investiții în energie regenerabilă, legea consolidată privind integritatea);

Se așteaptă opinia Comisiei Europene (Reforma ANAF – introducerea unei structuri de stimulare cu malus/bonus pentru funcționarii ANAF în legătură directă cu performanța indicatorilor-cheie, lege privind adoptarea de măsuri pentru digitalizarea și eficientizarea activității în domeniul cercetării, dezvoltării și susținerii inovării);

Fac obiectul renegocierii cu Comisia Europeană (legea salarizării unitare, Legea apelor, Decarbonizare, Cod administrativ – Cadre de competență);

Aflate deja în Parlament (CATUC).

Un număr de 2 acte normative de nivel de Guvern (HG/ Ordin): Strategie biodiversitate și implementarea vămii electronice.

24 de jaloane nu au impact semnificativ. Două dintre acestea pot fi aprobate de Guvernul Bolojan

Din cele 24 de ținte și jaloane care nu au un impact semnificativ, 2 pot fi aprobate prin promovarea de HG (restructurare a 3 companii de stat și Instituirea unui sistem permanent de elaborare, punere în aplicare, monitorizare și evaluare a politicii CDI), iar alte 22 nu presupun inițiativă legislativă.

Cele două ținte și jaloane care pot fi aprobate prin Hotărâre de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan se referă la instituirea unui sistem permanent de elaborare, punere în aplicare, monitorizare și evaluare a politicii CDI (Cercetare, Dezvoltare Inovare – n.a.) și restructurarea a 3 companii de stat și contribuie la evitarea unei penalizări cumulate de peste 334 de milioane de euro.

Prima reformă are o penalizare posibilă de aproape 257 milioane de euro, în timp ce restructurarea a 3 companii de stat are o penalizare potențială de peste 71 milioane de euro, dacă nu e îndeplinită.

Bruxellesul a cerut clarificări pentru restructurarea celor trei companii de stat

Cele trei companii propuse pentru restructurare către Comisia Europeană sunt: Telecomunicații CFR, Filaret SA și Electrocentrale Grup. Guvernul a propus finalizarea restructurării acestor trei companii pentru luna august 2026.

„Au fost propuse inclusiv calendare cu activități punctuale. De verificat necesitatea asumării prin HG . COM (n.a Comisia Europeană) a furnizat un feedback, iar România urmează să răspundă clarificărilor. Reforma se află în grafic față de calendarul propus.”, se arată in documentul cu stadiul acestui jalon.

Soluția de rezervă: Vânzarea accelerată de acțiuni la Hidroelectrica și Romgaz

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat într-un interviu recent pentru HotNews că „pe acest jalon 443, privind restructurarea celor 3 companii, nu s-a făcut nimic din anul 2021”.

„Și atunci, când am preluat mandatul și mi-am dat seama că riscăm să nu ducem la îndeplinire acest jalon am făcut o analiză exploratorie pe toate variantele posibile care să ne aducă la îndeplinirea lui. Am identificat niște companii la care lucrăm deja să le restructurăm, dar mi-am zis că, în situația în care timpul foarte scurt nu ne permite să ne încadrăm într-un calendar de restructurare, ar trebui să ne uităm și la alte soluții de rezervă. Cele două companii (n.r – Hidroelectrica şi Romgaz) la care am propus o listare accelerată erau o propunere de rezervă.”, a spus aceasta.

Calendarul de măsuri propus de Guvern pentru jaloanele restante

Propunerile de acte normative care vizează implementarea reformelor vor fi transmise Parlamentului spre aprobare după următorul calendar:

Cele pentru care avem opinia favorabilă a Comisiei Europene vor fi depuse până la data de 15.05.2026; Cele pentru care se așteaptă opinia Comisiei Europene vor fi depuse până la data

de 22.05.2026; Cele care fac obiectul renegocierii cu Comisia Europeană vor fi depuse până la data de 31.05.2026;

Impactul potențial al neîndeplinirii acestor reforme se ridică la peste 7,5 miliarde de euro.

MIPE monitorizează constant progresul implementării reformelor, CRI raportând bilunar, în ziua de luni, stadiul măsurilor întreprinse, în conformitate cu calendarele asumate. Progresul este detaliat în anexa la prezenta notă.

Celelalte 24 de ținte și jaloane, cu o valoare a penalizărilor de cca. 7,3 miliarde de euro, sunt în sarcina ministerelor de linie și se află în diverse stadii de implementare.

Acestea nu presupun inițierea de acte normative și pot fi îndeplinite prin finalizarea obiectivelor de investiție asociate și a achizițiilor de echipamente sau prin ducerea la îndeplinire a ultimelor acțiuni asociate reformelor.

„Ritmul de implementare a reformelor este unul greoi, fiind înregistrat progres foarte scăzut, iar în unele cazuri inexistent. Această situație generează riscuri semnificative în ceea ce privește respectarea termenelor asumate prin PNRR. În acest context, atragem atenția asupra penalităților substanțiale aplicabile în cazul neîndeplinirii reformelor la termenele stabilite, subliniind necesitatea accelerării măsurilor și a unei implicări sporite din partea coordonatorilor responsabili.”, mai avertizează ministrul Dragoș Pîslaru.