România se împrumută din străinătate ca și când nu ar avea rating investițional, avertizează JP Morgan

Multă lume compară datoria publică a României de 60% cu cea a Italiei sau Franței, care trec de 120% din PIB, dar costul nostru e dublu. Pe scurt, pe noi cei 60% datorie în PIB ne costă cât pe Franța cu 120% datorie.

„Eu discut cu mulți investitori instituționali, pentru că ăsta e jobul meu. Și ce pot să vă spun este că România, deși este investment grade, se împrumută ca și când nu ar fi investment grade”, a explicat luni seara Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, managing director la JP Morgan, la CFA Forecast Dinner.

E clar o problemă asta, iar dacă se pierde acest investment grade unii din investitorii care au adus bani în România vor pleca cu siguranță, mai spune Chidesciuc.

„Cred că e realist să ne așteptăm în 2026 la un deficit bugetar de maximum 6% din PIB. În 2025 deja a fost supra-performanță față de țintă. Pentru mine, cel puțin, nu a fost neapărat o surpriză. Sper să nu fie niciun fel de surpriză mare în bugetul pe 2026, dar nu poți să știi niciodată, pentru că asta e altă problemă și e legată și de credibilitatea României și de costul de împrumut”, a mai adăugat bancherul de la JP Morgan.

Anul 2027 „e un pic mai complicat”

În ceea ce privește anul 2027, economistul a arătat că perspectiva este mai incertă, în lipsa unor măsuri deja definite.

„E un pic mai complicat anul 2027, pentru că nu există măsuri în legătură cu anul viitor. Sunt poate încercări, dar nu avem nimic concret. Eu sunt optimist, însă nu știu dacă este realist. Prognoza de deficit bugetar este sub 5% pentru 2027, având în vede atât partea de venituri, cât și partea de cheltuieli. Pe partea de venituri e vorba, în principal, de îmbunătățirea colectării. E ceva ce România nu a reușit să facă în ultimii aproximativ 20 de ani. Cu toate astea, cred că se va întâmpla ceva anul următor. De ce? Pentru că văd mult mai mult efort în acea direcție din partea Guvernului actual. Și în afară de asta, dezechilibrele sau decalajele dintre ce se poate încasa legat de nivelul de taxare și ce se încasează efectiv au cam crescut în ultima perioadă. Există efort în acea direcție, pe partea de venituri”, a mai spus Chidesciuc

În opinia sa, controlul cheltuielilor va continua anul viitor.

„Pe partea de cheltuieli, după doi ani în care salariile și pensiile au fost înghețate, 2025 și 2026, nu cred că e rezonabil să credem că vor rămâne înghețate în 2027 – însă cred că vor fi creșteri sub PIB nominal, ceea ce ar fi suficient ca să continue controlul cheltuielilor. Ce am văzut în această ajustare, mai ales în 2025, când deficitul a surprins în jos, s-a întâmplat pe baza a doi factori. Unul este reprezentat de controlul strict al cheltuielilor, care a fost strict cu adevărat, iar cu acest Guvern probabil va continua. Al doilea factor a fost TVA. Există oameni care au fost împotriva creșterii TVA, însă când ne uităm pe partea de venituri, nu prea e altceva care să explice supra-performanța”, a mai spus Chidesciuc.

Declarațiile au fost făcute în cadrul ediției din 2026 a CFA Forecast Dinner, eveniment care marchează 20 de ani de la lansarea în România și 25 de ani de activitate a Asociației CFA România, afiliată CFA Institute, având ca temă „Direcția strategică a României pentru următorii 10 ani”.

De asemenea, în cadrul evenimentului a avut loc o sesiune de prognoză macroeconomică, în cadrul căreia participanții au prezentat estimări-cheie privind evoluția principalilor indicatori economici ai României. Astfel, 46% au votat pentru o creștere economică situată între 1% și 1,5% în 2026. În ceea ce privește rata inflației, 38% prognozează că se va situa între 5% și 6% anul viitor.