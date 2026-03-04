România și alte 5 state UE au cerut activarea mecanismului de protecție civilă pentru repatrierile din Orientul Mijlociu. Ce costuri poate acoperi Comisia. Anunțul Roxanei Mînzatu

România și alte cinci state membre cer sprijinul UE și activarea mecanismului de protecție civilă pentru repatrierea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu, în contextul războiului din regiune. Vicepreşedinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu a declarat la Digi24 că Uniunea poate să deconteze o parte din costuri pentru repatriere, maximum 75%, cu anumite condiții.

„Pentru Comisia Europeană e foarte important că putem sprijini statele membre în acest proces de evacuare și repatriere a cetățenilor UE. Mecanismul de protecție civilă poate fi activat. Șase state membre, printre care și România, au solicitat activarea acestui mecanism, pentru a putea să permită operațiunile de repatriere a cetățenilor Uniunii Europene”, a anunțat Roxana Mînzatu.

Potrivit oficialului european, există o consecință directă în urma activării acestui mecanism, și anume că „Uniunea Europeană poate să deconteze o parte din costuri, maximum 75%, pentru repatriere, cu anumite condiții pe care fiecare stat membru le cunoaște”.

„În afară de asta, mecanismul de protecție civilă permite și o bună coordonare a a operațiunilor, a resurselor între statele membre, așa încât există o valoare adăugată clară a intervenției europene pe aceste activități. Vorbim despre aceste operațiuni de evacuare și de transport al celor care au nevoie înapoi către țările din care provin. Vorbim și de alte state membre: Italia, Slovacia, Austria, Franța, Luxemburg, până la ora aceasta. Situația este într-o anumită dinamică”, a precizat Roxana Mînzatu

Ea a explicat că operațiunile țin însă de fiecare stat membru în parte. „Nu e coordonată operațiunea propriu-zisă de transport, aeronavele, de la Bruxelles, ci ține de eforturile fiecărui stat membru care a cerut activarea acestui mecanism”.

Comisar european din partea României, Roxana Mînzatu este vicepreședintă executivă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă.

Uniunea Europeană a început să ajute mai multe state membre la evacuarea unora dintre cetăţenii proprii, blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului din regiune, anunțase marţi comisarul european pentru pregătire şi gestionarea situaţiilor de criză, Hadja Lahbib.