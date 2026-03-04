LIVE Război în Orientul Mijlociu, ziua a 5-a: „Suntem în avans față de planul de acțiune”, spune comandantul SUA din regiune / Teheranul a devenit un oraș fantomă: „Peste tot este fum și sânge”

Fum după lovituri lângă turnul Azadi din Teheran. Foto: Parspix/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Atacul SUA asupra Iranului este în avans față de planul de acțiune, a declarat comandantul american pentru Orientul Mijlociu, în timp ce Israelul și SUA au lovit ținte aflate în interiorul țării, iar Iranul a lansat atacuri în zona Golfului, potrivit Reuters.

Adunarea Experților din Iran l-a ales marți pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei, ca viitor lider al Republicii Islamice, a anunțat publicația din exil Iran International. (Cine este Mojtaba Khamenei)

Războiul, care durează de cinci zile, a continuat să zguduie piețele globale, în condițiile în care companiile aeriene și industria turismului se străduie să facă față celor peste 20.000 de zboruri anulate.

Armata israeliană a transmsi miercuri dimineață că a început o serie de atacuri împotriva bazelor de lansare, sistemelor de apărare aeriană și infrastructurii iraniene.

În Israel, miercuri dimineață s-au auzit sirenele de raid aerian, avertizând asupra rachetelor iraniene, iar exploziile puternice produse de interceptarea rachetelor au zguduit clădirile, au declarat martorii.

Comandant american: „Puterea noastră de luptă este în creștere”

Amiralul american Brad Cooper, care conduce forțele americane din Orientul Mijlociu în calitate de șef al Comandamentului Central, a declarat că primele 24 de ore ale bombardamentului „Operațiunea Epic Fury” asupra Iranului au fost „aproape duble ca amploare” față de primele 24 de ore ale campaniei „Shock and Awe” de la începutul războiului din Irak, în 2003.

„Observăm că capacitatea Iranului de a ne lovi pe noi și pe partenerii noștri este în scădere, în timp ce puterea noastră de luptă, pe de altă parte, este în creștere”, a declarat Cooper într-un clip video difuzat marți seara.

„Evaluarea mea operațională generală este că suntem în avans față de planul nostru de acțiune”, a afirmat el.

Cooper a spus că apărarea aeriană a Iranului a fost grav afectată, că marina sa nu mai are nave operaționale pe căile navigabile cheie după ce 17 au fost scufundate și că peste 2.000 de ținte iraniene au fost lovite.

Lista de ținte, completată mai repede decât se așteptau

Aproximativ 50.000 de soldați americani participă la operațiuni și „alte capacități” sunt pe drum, a spus el.

Marți, armata americană a dat numele a patru dintre primii soldați americani uciși în război, în timp ce administrația Trump a avertizat că intensificarea conflictului va duce la mai multe victime americane. Trump nu a exclus utilizarea forțelor terestre.

O sursă familiarizată cu planul de război al Israelului a declarat pentru Reuters că campania a fost planificată să dureze două săptămâni și că lista de ținte a fost parcursă mai repede decât se așteptau americanii, cu succesul inițial în uciderea liderilor iranieni – inclusiv a liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei în primele salve de sâmbătă.

Trump a declarat luni că prognozele inițiale ale SUA erau ca operațiunea să dureze patru-cinci săptămâni.

Teheranul a ajuns un oraș fantomă: „Peste tot este fum și sânge”

Iranul a declarat că numărul morților în urma atacurilor a ajuns la 787 marți. Aceasta include 165 de fete ucise în prima zi de război, când școala lor a fost bombardată, cel mai mare număr de victime dintre mai multe obiective civile care au fost lovite.

Pe măsură ce iranienii au fugit din orașe, capitala Teheran a devenit un oraș fantomă.

„Cât va mai dura asta? Unde sunt adăposturile? Unde este guvernul?”, a declarat pentru Reuters, prin telefon, din Teheran, Bijan, 32 de ani, angajat la o bancă

„În fiecare noapte, eu și soția mea ne ascundem în subsol. Întregul oraș este gol. Peste tot este fum și sânge”, a adăugat el.

Israelul a continuat să vizeze gruparea pro-iraniană Hezbollah din Libanul vecin miercuri, după ce militanții acesteia au tras asupra Israelului ca represalii pentru moartea lui Khamenei.

Armata israeliană a emis miercuri un avertisment de evacuare către 16 sate din sudul Libanului, îndemnându-i pe locuitori să-și părăsească locuințele și afirmând că orice persoană care se află în apropierea luptătorilor, instalațiilor sau armelor Hezbollah își pune viața în pericol.

Mai multe persoane au fost ucise într-un atac aerian israelian asupra unei clădiri rezidențiale cu patru etaje din orașul Baalbek, din estul Libanului, a raportat transmis dimineață agenția de știri de stat NNA.