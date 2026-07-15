România și alte 9 țări cer UE schimbarea planurilor pentru noul preț pe carbon aplicat combustibililor

Zece țări din Uniunea Europeană, printre care și România, cer Comisiei conduse de Ursula von der Leyen să reconsidere noul preț al carbonului aplicat combustibililor, în cadrul unei revizuiri separate a pieței de carbon a blocului comunitar, arată o declarație comună consultată de Reuters.

Opoziția față de această taxă poate avea repercusiuni asupra planurilor de actualizare a principalei politici climatice a Bruxelles-ului (sistemul de comercializare a certificatelor de emisii – ETS) și ar putea genera un conflict cu susținătorii noii taxe, precum Germania și Suedia.

Comisia Europeană va propune vineri o revizuire a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii. Acestea obligă centralele electrice, fabricile, companiile aeriene și firmele de transport maritim să plătească pentru emisiile lor de CO₂.

Într-o declarație transmisă Comisiei marți, cele 10 țări au afirmat că aceasta ar trebui să folosească revizuirea pentru a regândi și noul preț al emisiilor de CO₂, cunoscut sub denumirea ETS2, pe care UE intenționează să îl aplice combustibililor utilizați pentru încălzire și transport începând din 2028.

Care sunt cele 10 țări care cer UE regândirea planurilor privind prețul pe carbon

Declarația a fost semnată de Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, România și Slovacia, care au cerut totodată modificări ale actualei piețe a carbonului.

„Cetățenii europeni nu ar trebui să fie nevoiți să suporte noi taxe climatice în actualele circumstanțe economice și geopolitice. Prin urmare, ETS2 ar trebui abordat direct în cadrul revizuirii și reevaluat cu atenție”, se afirmă în declarație.

Printre altele, țările semnatare au solicitat ca UE să acorde industriei mai multe certificate gratuite de emisii de CO₂, fără condiții extinse. Comisia a indicat că dorește să ofere certificate gratuite suplimentare doar companiilor care acceptă să investească în decarbonizare în Europa.

Ce argumentează țările care susțin noile planuri

Confruntată cu opoziția guvernelor îngrijorate că noua taxă pe carbon aplicată combustibililor va majora prețurile pentru consumatori, Bruxelles-ul a amânat deja introducerea acesteia cu un an.

Susținătorii măsurii afirmă că aceasta este esențială pentru accelerarea tranziției către automobile și sisteme de încălzire a locuințelor mai puțin poluante și că veniturile obținute din taxa pe emisiile de CO₂ vor fi reinvestite pentru a ajuta populația să adopte tehnologii curate, reducând astfel povara asupra consumatorilor.

Comisia a declarat că nu dorește să modifice în continuare mecanismul înainte ca acesta să intre în vigoare, pentru a le oferi companiilor timp să se pregătească.

Totuși, atunci când guvernele naționale și eurodeputații vor negocia și aproba modificările aduse pieței carbonului, ei ar putea introduce propriile amendamente, inclusiv privind taxa ETS2.

Cele 10 țări semnatare ale declarației dispun de suficiente voturi în sistemul decizional al UE pentru a bloca amendamentele cărora li se opun.

FOTO articol: Alain Lacroix / Dreamstime.com.