România, sub cod roșu. Harta temperaturilor resimțite – la București, cea mai ridicată

România trece printr-un episod de caniculă severă, cu temperaturi extreme resimțite, care depășesc pragul de 40 grade Celsius în cea mai mare parte a țării, potrivit meteorologilor.

Aproape toată țara se află astăzi, de la ora 10.00, și până 1 iulie sub alertă cod roșu de temperaturi extrem de ridicate. Doar șase județe, între care și zona litoralului, se află sub cod portocaliu de caniculă până pe 1 iulie, ora 10.00.

Potrivit ANM, la ora 12.00, cele mai ridicate temperaturi sunt înregistrate în vest, sud și est, unde disconfortul termic a atins niveluri extreme.

București: 44 de grade Celsius, la ora 12.00

Cel mai fierbinte se simte la București: temperatura resimțită a urcat la prânz la 44 grade Celsius, cea mai ridicată valoarea din țară.

În vestul țării, Timișoara, Arad și Oradea se numără și ele printre cele mai fierbinți orașe: aici temperaturile se resimt la 41 și 42 de grade.

Și în zona montană, temperaturile sunt de foc: La Predeal, Sinaia, Sibiu și Brașov se resimt între 32 și 38 de grade. În zona litoralului, se resimt 37 de grade.

Recomandări în zilele cu cod roșu de caniculă

Șeful DSU, Raed Arafat, a îndemnat populația ca în perioada de caniculă și mai ales în zonele unde se înregistrează cod roșu în România să evite expunerea la razele soarelui între orele 11:00 – 18:00. El a enumerat o serie de recomandări pentru a preveni situațiile de urgență.

„Vorbim de protecția persoanei, în sensul în care să nu iasă, să se expună la razele soarelui, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave, persoanele cardiace, să evite expunerea la razele soarelui între orele 11:00 – 18:00. În al doilea rând, atenție la persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă care stau singure, să fie vizitate de vecin, de autoritățile locale, mai ales în localitățile rurale, să vadă dacă sunt ok, dacă au nevoie de sprijin, orice semne că există probleme medicale trebuie să fie sunat la 112”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.

„Persoanele care sunt pe străzi, dacă se simt rău, să intre undeva unde este răcorit, să stea câteva minute la o farmacie, la un magazin unde este răcorit, unde există aer condiționat, să poată să se răcorească”, a mai spus Arafat.

Șeful DSU a mai îndemnat ca consumul de alcool să fie evitat. În schimb, a recomandat oamenilor să bea cel puțin 2 litri de apă pe zi.

„Atenție la zonele în care se scaldă oamenii, deci să fie doar zonele autorizate. Evitarea lacurilor, râurilor, cursurilor de apă care nu sunt autorizate, unde nu există salvator. Din păcate deja avem victime și persoane înecate care n-au putut să fie salvate în ultimele 24 de ore. Hidratarea este extrem de importantă, deci 2 litri de apă pe zi pentru un adult, cel puțin. Atenție la copii și animale să nu fie lăsați în mașini. Chiar dacă ai deschis un pic geamul, nu înseamnă că mașina nu va fi foarte caldă.”, a transmis Raed Arafat.