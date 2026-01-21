România TV s-a trezit că a apărut o televiziune care îi copiază sigla și grafica. E lansată de un fost politician PSD care a stat la închisoare. În urmă cu 15 ani se întâmpla ceva asemănător

CNA a analizat în regim de urgență o serie de clipuri apărute pe rețelele de socializare cu fostul deputat PSD Cristian Rizea care și-a lansat o televiziune cu denumirea Rizea TV – RTV, scrie PaginadeMedia. Grafica noului post, dar și sigla seamănă cu cele ale România TV, scrie sursa citată.

Televiziunea lansată de Rizea nu este care emite non-stop, ci difuzează pe rețelele de socializare emisiuni, ceea ce înseamnă că nu avea nevoie de o frecvență de emisie din partea CNA, ci doar să notifice instituția.

Potrivit PaginadeMedia, Rizea TV s-a lansat cu o emisiune cu Laura Vicol, fost parlamentar PSD și implicată în scandalul Nordis, iar în emisiune, fostul parlamentar Cristian Rizea s-a lansat la o serie de afirmații despre povești intime cu politicieni, fără să aducă și dovezi în acest sens.

Sigla și grafica televiziunii lui Rizea seamănă leit cu cele ale postului România TV, ceea ce a atras protestul reprezentanților acesteia la CNA.

„Subiectul este această siglă, acest pachet grafic care apare pe toate platformele şi care induce foarte uşor în eroare pe oricine din această ţară că ar fi conţinut de la România TV şi că ar reprezenta România TV”, a declarat la CNA, Roxana Niculescu, care a spus că televiziunea lui Rizea a fost promovată intens de un alt post concurent al România TV, Realitatea TV.

După ce au analizat imaginile, membrii CNA au decis să ceară eliminarea clipurilor de pe rețelele de socializare.

O poveste oarecum similară s-a întâmplat atunci când a apărut România TV. Semâna izbitor cu Realitatea TV

Cele două televiziuni concurente și aflate într-un conflict recent, România TV și Realitatea TV, au o istorie comună. Pentru că până în 2011, exista doar Realitatea TV deținută de Sorin Ovidiu Vîntu, dar al cărei management fusese cedat omului de afaceri Sebastian Ghiță. Conflictul dintre cei doi oameni de afaceri a ajuns aproape la o confruntare fizică, cu grupări de bodyguarzi care flancau două dintre intrările în sediul televiziunii din Casa Presei și cu venirea Poliției, iar Vîntu l-a acuat atunci pe Ghiță că încearcă să-i preia televiziunea.

Cel din urmă și-a lansat o nouă televiziune, RTV devenită România TV, ulterior, al cărei pachet grafic și inițiale semânau cu cele ale Realității TV. Mai mult, o parte din echipa de jurnaliști care lucrau la Realitatea TV au început să lucreze la România TV.

Comânia care deținea Realitatea TV a intrat în faliment, noii patronii ai televiziunii – familia lui Maricel Păcuraru – au lansat Realitatea Plus care a luat locul Realității TV.

Cine e Cristian Rizea

Potrivit Wikipedia, fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat definitiv în 2019 la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor. Magistrații au decis și confiscarea sumei de 300.000 de euro. După condamnare, Rizea s-a refugiat în Republica Moldova, unde a reușit să obțină cetățenie moldovenească. În 2023, acesta a fost extrădat în România pentru a-și executa pedeapsa. În iulie 2025, Cristian Rizea a fost liberat condiționat din Penitenciarul Jilava.

Rizea este acuzat de jurnalista Emilia Șercan că s-a aflat în spatele acțiunii de kompromat la care aceasta a fost supusă după ce a dezvăluit plagiatul din teza de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă.