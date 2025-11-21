România va avea, de săptămâna viitoare, un mecanism propriu de sancțiuni pentru Lukoil. Ce spune Bolojan despre rafinăria Petrotel

Guvernul va publica, luni, pentru dezbatere publică, un act normativ prin care va fi creat un mecanism propriu de sancțiuni pentru Lukoil, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan, în urma unei întrebări adresate de reporterul HotNews.

În cazul rafinăriei Petrotel – Lukoil, sancțiunile SUA au intrat în vigoare vineri seara, iar pentru benzinării vor fi valabile de pe 13 decembrie.

„Luni vom publica în transparență un act normativ prin care România stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru, care ne permite să permitem sancțiuni doar pentru deciziile luate de state UE, astfel încât săptămâna viitoare să fie adoptat. În funcție de evoluția situației, vom decide în decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că mecanismul „înseamnă supravegherea activității astfel încât să ne asigurăm că afacerile acestor companii se desfășoară independent și că fluxurile financiare nu duc către Rusia”.

Acesta susține că România are suficiente stocuri de carburanți, astfel că nu este afectată de faptul că rafinăria Petrotel nu funcționează. Reamintim că aceasta este în mentenanță de câteva săptămâni.

Bolojan nu a explicat ce se întâmplă cu cei 500 de angajați de la Petrotel

„Termenele intră în vigoare la date diferite. Pentru rafinăria Lukoil, care este pe o anumită entitate juridică, ele intră în vigoare acum. Rafinăria este în mentenanță. Din evaluarea experților de la Energie, practic sunt stocuri suficiente în perioada actuală și următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină și motorină să funcționeze fără ca rafinăria să fie în activitate”, a răspuns premierul întrebat de reporterul HotNews ce se întâmplă cu Petrotel pentru care sancțiunile deja sunt valabile.

Premierul a mai spus că România va fi solidară cu SUA și cu statele UE pentru a pune în practică aceste sancțiuni.

În ceea ce privește cele 320 de benzinării deținute de Lukoil în România, termenul pentru sancțiuni este jumătatea lunii decembrie. „Așteptăm ca până atunci să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători și proprietarul Lukoil”, a spus Bolojan.

Premierul a ai spus că „implicarea Guvernului în administrarea unei astfel de active înseamnă și răspunderi importante care se pot întoarce împotriva Guvernului”. Bolojan nu a explicat cum se pot întoarce împotriva Guvernului aceste răspunderi.

În ceea privește colaborarea pe care Lukoil o are în perimetrul Trident din Marea Neagră, premierul a spus că au fost luate măsuri ca Romgaz să nu fie afectată de sancțiuni. „Am colaborat cu entitatea americană care a impus aceste sancțiuni”, a spus Bolojan, fără să ofere mai multe detalii despre aceste măsuri.

Premierul a evitat să ofere un răspuns clar în ceea ce privește soarta celor 500 de angajați de la Petrotel.

Nicușor Dan: Nu se va întâmpla nimic dramatic

Întrebat ce informații are referitor la faptul că de sâmbătă trebuie aplicate sancțiunile pentru Lukoil și că Guvernul pregătește o ordonanță pentru a prelua rafinăria, dar nu există nimic oficial, Nicușor Dan a spus: ‘Pentru moment avem o amânare până la 13 decembrie, după cum știți, în tot acest interval guvernul poate să ia niște măsuri’, scrie Agerpres.

Însă, această amânare despre care vorbește președintele vizează doar benzinăriile. Lukoil deține în România o rețea de circa 320 de benzinării.

Chestionat cu privire la faptul că vineri expiră termenul pentru rafinărie, iar termenul de 13 decembrie este pentru stațiile de distribuție și nu există nicio decizie la nivelul statului, președintele a precizat că rafinăria nu funcționează în acest moment.

‘Rafinăria în acest moment nu funcționează, este în mentenanță. Nu se va întâmpla nimic dramatic în următoarea săptămână, în următoarele două săptămâni’, a mai spus Nicușor Dan.

Activele deținute de Lukoil în România

La sfârșitul lunii octombrie, Statele Unite au adăugat cei mai mari doi producători de petrol din Rusia, Lukoil și Rosneft, pe lista lor de sancțiuni. Companiile care lucrează cu entități rusești riscă sancțiuni secundare, care le-ar împiedica accesul la băncile, traderii, transportatorii și asiguratorii americani.

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Mai deține și compania Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti, care se ocupă de comerțul angro cu combustibili.

De asemenea, are o participație de 87% în perimetrul Trident din Marea Neagră, pentru explorarea gazelor, alături de compania Romgaz.

Soarta acestor active este incertă, din cauza sancțiunilor impuse de SUA. În urmă cu o săptămână, ministrul energiei Bogdan Ivan și președintele Nicușor Dan vorbeau despre posibilitatea ca statul să preia temporar activele Lukoil. Însă, acum, se pune problema ca statul să nu mai încerce o astfel de preluare, deoarece ar fi costuri prea mari pentru operarea rafinăriei, sute de milioane de euro, bani de care Guvernul nu dispune, potrivit unor surse guvernamentale.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.