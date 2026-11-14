România, victorie definitivă în procesul Roșia Montană. Ultima cale de atac, epuizată de Gabriel Resources

România a câștigat definitiv în dosarul Roșia Montană, după ce Gabriel Resources a pierdut ultima cale de atac în arbitrajul internațional, anunță Ministerul Finanțelor și premierul Luca Niculescu.

Miza procesului a fost un majoră. Gabriel Resources cerea despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

„România a obținut, vineri, o nouă soluție favorabilă și definitivă în dosarul arbitral internațional ICSID nr. ARB/15/31, în contextul în care Comitetul ad-hoc constituit pentru soluționarea acțiunii în anulare formulate de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. a respins în totalitate cererea reclamanților, menținând integral hotărârea arbitrală pronunțată în 8 martie 2024”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Victoria țării noastre a fost anunțată și de premierul Luca Niculescu.

„Este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici, respectând în același timp angajamentele față de investitorii de bună-credință. Este o veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană, un loc cu o istorie aparte, inclus în patrimoniul mondial UNESCO”, a spus prim-ministrul.

Șeful Guvernului a felicitat avocații din echipele Leaua Damcali Deaconu Păunescu și LALIVE, precum și echipei Ministerului Finanțelor și tuturor celor din instituțiile statului care au contribuit la acest rezultat.

Premierul a aremacat că deși în ultimul deceniu s-a schimbat puterea la Palatul Victoria, România a avut un rezultat pozitiv în dosarul Roșia Montană.

„În acești 11 ani s-au schimbat guverne, miniștri și conduceri de instituții. Dar munca acestor profesioniști a continuat, cu seriozitate, răbdare și perseverență. Este un exemplu despre cât de mult contează competența, continuitatea și responsabilitatea în apărarea intereselor României”, a mai spus Niculescu.

Ministerul Finanțelor a precizat că va continua demersurile pentru recuperarea integrală a cheltuielilor de judecată cuvenite statului român.

România a câștigat în martie 2024 în dosarul Roșia Montană în care Gabriel Resources cerea despăgubiri de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, potrivit Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţi.

Procesul a vizat proiectul minier aurifer de la Roșia Montană. Companiile Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. au acuzat autoritățile din România au încălcat obligațiile asumate prin acordurile bilaterale de protejare a investițiilor încheiate cu Canada și Regatul Unit. Tribunalul arbitral a stabilit atunci că țara noastră nu a încălcat obligațiile prevăzute în cele două tratate și a respins integral solicitările de despăgubire.