România, vizată de atacuri cibernetice ale Rusiei, spune Nicușor Dan. „Alături de UE și NATO, transmitem un mesaj clar”

Activitățile cibernetice ostile, desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse, au vizat state membre ale Uniunii Europene și NATO, inclusiv România, precizează luni președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

„România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse”, spune el.

În același mesaj, președintele spune că aceste atacuri „fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă, menită să submineze stabilitatea democrațiilor noastre, să alimenteze diviziunile în societate și între aliați și să testeze coeziunea Uniunii Europene și a NATO”.

Reacția vine după ce și Franța a acuzat „campanii cibernetice de amploare” de sabotaj și spionaj, desfășurate de Moscova în aproximativ zece țări europene, printre care și Franța. Nicușor Dan a confirmat în postarea sa că printre statele afectate se numără și România.

Ministerele de Externe din Franța și Germania au anunțat ambele astăzi că au convocat ambasadorii ruși pentru a da explicații despre atacurile cibernetice.

Reacții la nivel UE și NATO

Tot astăzi, Înaltul Reprezentant al UE a emis, în numele Uniunii Europene, o Declarație denunțând ecosistemul cibernetic ostil al Federației Ruse, care țintește UE, statele membre și partenerii internaționali.

În aceeași zi, Consiliul Nord-Atlantic a publicat o Declarație de condamnare a activităților cibernetice ostile ale Federației Ruse.

„Alături de Uniunea Europeană și NATO, transmitem un mesaj clar: astfel de atacuri, care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile, sunt inacceptabile”, mai spune Nicușor Dan în postare.

Precizările Ministerului de Externe

Într-un comunicat de presă, Ministerul de Externe precizează că România a fost vizată de activități cibernetice ostile ale APT TURLA.

„Aceste activități se încadrează într-un tipar deja cunoscut la nivel european și euro-atlantic, caracterizat de utilizarea, de către Federația Rusă, a unui ecosistem cibernetic complex, care include atât instituții de stat, precum serviciile de informații, cât și actori nestatali (grupări infracționale, hacktivists, companii private)”, precizează Ministerul de Externe.

Ce este APT TURLA

APT (Advanced Persistent Threat) TURLA, atribuit Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, este activ cel puțin din anul 2004 și derulează unele dintre cele mai complexe operațiuni cibernetice la nivel global, fiind specializat în compromiterea de lungă durată a unor ținte de interes strategic din domenii precum guvernamental, diplomatic, militar, educațional, cercetare și farmaceutic.

Zeci de mailuri ale armatei române, compromise într-un atac precedent al Rusiei

În aprilie 2026, Ministerul român al Apărării anunța că zeci de adrese de email au fost compromise, dar incidentul a fost depistat și „izolat în termen de 24 de ore”.

MApN spune că acest incident de securitate „a fost depistat în luna martie a anului 2025 și a presupus compromiterea a câtorva zeci de adrese de email, pentru alte 30 de adrese de email exploatarea nu a avut succes. Incidentul a fost depistat, analizat de structurile competente si izolat în termen de 24h”.

Potrivit ministerului, hackerii nu au avut acces la date secrete: „Datele vizate au fost unele neclasificate, utilizate în mod curent pentru activități administrative și pentru vehicularea unor informații publice, astfel că nu a existat posibilitatea accesării sau exfiltrării de date clasificate”.