Romanian Creative Week 2025: Peste 1.500 de artiști din 15 țări, 500 de evenimente, 100 de designeri, 400 de voluntari au transformat Iașul în capitala industriilor creative din UE

A cincea ediție a Romanian Creative Week (RCW), cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din UE și eveniment cultural strategic desemnat de Ministerul Culturii, s-a încheiat duminică seară, 25 mai 2025, lăsând în urmă 12 zile cu 500 de evenimente culturale. Sub umbrela a opt piloni, respectiv Arts , Content Creation , Creative Entrepreneurship , Design , Education , Innovation & Digital , New Media și Sustainability & Creative Communities , Romanian Creative Week a reunit peste 1.500 de artiști din 15 țări, 100 de designeri, 50 de artiști new media, 400 de voluntari. Astfel, timp de aproape două săptămâni, Iașul a devenit centrul european al modei, artei, culturii digitale și antreprenoriatului creativ.

Trei zile de modă, premiere și vizibilitate internațională

Grădinile Palas au devenit, în perioada 23–25 mai, centrul modei românești, găzduind un catwalk impresionant de 60 de metri, proiectat pe o suprafață de 100 mp de ecrane LED. Peste 100 de designeri și 150 de modele au participat la Romanian Fashion Week , eveniment susținut de Pepsi, glo, Iulius, Banca Transilvania, Stella Artois, Zano, Mionetto, Printco și PromoTOP.

Printre momentele-cheie ale festivalului s-a numărat revenirea pe scenă a designerilor români care au participat, în martie 2025, la TRANOÏ Tokyo, cel mai prestigios târg de modă din lume. Organizat sub umbrela TRANOÏ, cu ediții consacrate la Paris și Tokyo, evenimentul din Japonia a adus în fața buyerilor internaționali, a presei de specialitate și a liderilor din industrie o selecție realizată de creatori cu viziuni autentice și abordări inovatoare. Acum, acești designeri — printre care Ioana Ciolacu, Irina Schrotter, Bol Fashion Of Nature și Scapadona — au prezentat colecții spectaculoase și pentru publicului românesc, la Romanian Fashion Week.

Mai mult, dat fiind succesul designerilor români la Tokyo, TRANOÏ a decis să trimită o echipă de zece buyeri și jurnaliști internaționali în România, la Iași, pentru a descoperi și alte talente. Romanian Fashion Week, evenimentul internațional cu cea mai lungă tradiție din România dedicat modei, a inclus trei secțiuni: RFW New Wave , pentru designerii emergenți; RFW Academia , secțiune axată pe formarea tinerelor talente din universitățile de profil; Romanian Designers , secțiunea consacrată marilor nume ale modei românești. Acestea au fost coordonate de Ioana Ciolacu, Lucian Broscățean și Ovidiu Buta.

Artă contemporană, expoziții de calibru internațional și educație

Pilonul Arts , susținut de UniCredit, Audi, Mionetto, Greentek, Printco și Promotop, a propus aproape 30 de expoziții, printre care s-au remarcat: „Iconia ”, expoziția centrală a RCW curatoriată de Marian Pălie, și „ Mâna mea e lingura ta. Te hrănește ”, semnată de Mircea Cantor. Stabilit la Paris de mai mulți ani, Mircea Cantor, câștigătorul prestigiosului premiu Duchamp (2011), a transformat Baia Turcească, reunind aproape 30 de artiști și 12 instituții care și-au prezentat lucrările, precum și aproape 10 artiști care au realizat performance-uri.

Mii de participanți, de la elevi de liceu la iubitori de cultură de toate vârstele, au fost prezenți la Conferințele Creativității , care au adus în prim-plan unele dintre cele mai actuale teme ale societății contemporane, explorate de personalități marcante ale vieții culturale și academice din România. Astfel, secțiunea Educație din cadrul RCW, sprijinită de Banca Transilvania și Jidvei, a reunit personalități marcante, precum Mircea Cărtărescu, Horia-Roman Patapievici, Ioana Nicolaie și Radu Vancu, care au susținut conferințe pe teme de o importanță majoră în contextul politic și social din România, precum și evenimente literare cu elevii de la Colegiul Național Iași, coordonate de prof. Lavinia Ungureanu.

În paralel, pentru studenți, RCW și UniCredit Bank au organizat un maraton de soluții digitale, găzduit de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a încurajat colaborarea interdisciplinară și inovarea aplicată. Nu mai puțin de 45 de tineri s-au reunit în nouă echipe interdisciplinare pentru a crea soluții inovatoare, valorificându-și cunoștințele de coding, design și marketing și câștigând premii de mii de euro.

De asemenea,curatoriată de Andrei Cozlac, dublu premiat UNITER pentru video mapping, secțiunea New Media District , powerd by Audi, a transformat cartierul Copou într-o galerie în aer liber, cu zeci de instalații interactive, video mapping, lumini și performance-uri care au pus în dialog emoția și tehnologia. Cu sprijinul Raiffeisen Bank și Vodafone, publicul a experimentat arta într-un format senzorial și imersiv. Aproape 50 de artiști au expus instalații interactive, lucrări vizuale și performance-uri care au explorat tema iubirii, a absenței, a fricii, iar secțiunea New Media District s-a remarcat și printr-o instalație artistică interactivă impresionantă, susținută de Raiffeisen Bank România, care a oferit vizitatorilor o experiență unică, similară cu atmosfera de pe catwalk-ul Romanian Fashion Week.

Cinema, teatru, muzică și dans în spații neconvenționale

Secțiunea ACT – arthouse cinema & theatre l-a avut în prim-plan pe Adrian Damian, unul dintre cei mai apreciați scenografi din România, recunoscut pentru originalitatea sa și care a semnat, de-a lungul timpului, peste 90 de scenografii în teatre din România și din străinătate și fiind distins cu numeroase premii UNITER și internaționale. În cadrul festivalului de film, „ Notes on (Real) Love ”, susținut de Pepsi, glo, Banca Transilvania, Printco și Promotop, a adus proiecții impresionante în Grădinile Palas, iar P elicula Art Cinema , un nano-cinema intim, cu doar 14 locuri, a oferit un spațiu intim pentru amatorii de filme.

HazarDance Festival a adus pe scenă artiști români și internaționali, reunind dans contemporan, teatru-dans, street dance, balet, acrobație și teatru fizic și fiind susținut de Pepsi, glo, Banca Transilvania, MMA Security, Cybercut, Creativ Consult, Quasar, Ichigo, Urban Monkey, TimeOut, Andalu, Acaju, Legend, Oddity, Oliv, Jidvei, Printco, Promotop.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului de dans a fost spectacolul „ Dansul Bestiilor ”, semnat de legendarul Jesús Carmona, considerat unul dintre cei mai importanți dansatori de flamenco ai lumii, alături de muzicianul multidisciplinar Manu Masaedo. De asemenea, festivalul de dans a propus și workshopuri pentru pasionații de dans.

Festivalul de muzică NeMO – New Music Oasis , curatoriat de Cătălin Alionte și susținut de Pepsi, Glo, Banca Transilvania, Printco, PromoTop, Hotel Traian, a oferit scene neconvenționale, concerte experimentale și contexte reale de dialog pentru artiști, producători și public. De la live sessions intime, concerte silențioase, la show-uri spontane, festivalul de muzică din cadrul RCW a conectat publicul cu noile voci ale muzicii și oferă o experiență autentică, plină de ritm și inspirație.

În perioada 19–21 mai, RCW a găzduit și NeMO Music Camp & Round Table , o inițiativă dedicată creatorilor de muzică, artiștilor emergenți și profesioniștilor din industrie, care a organizat sesiuni de lucru colectiv și compoziție, precum și o serie de discuții aplicate despre provocările actuale din industrie, drepturile artiștilor și modelele sustenabile de carieră.

Secțiunea Sustainability & Creative Communities a propus o serie de surprize în această ediție a RCW, cu expoziții captivante evenimente dedicate comunităților, care promovează colaborarea și inovația. A fost lansat și Neuroatipic Pop-up Space , cel mai nou proiect de design pentru neurodiversitate dedicat incluziunii copiilor cu tulburări de spectru autist în spațiul public, organizat de Fundația Neuroatipic.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Weekeste organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, mai mult de 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative.

Parteneriat media