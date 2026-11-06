Romanian Creative Week, nominalizat la Best Event Awards World 2026, alături de Cirque du Soleil și ceremoniile Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina

Romanian Creative Week (RCW), cel mai amplu eveniment din Uniunea Europeană din perspectiva numărului de industrii creative reunite, a fost selectat pe lista scurtă a Best Event Awards World 2026, cea mai importantă competiție globală dedicate excelenței în industria evenimentelor și comunicării live.

Proiectul „Romanian Creative Week – Sharing Joy 2026”, organizat la Iași de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), concurează la categoria Cultural Event, alături de producții internaționale precum spectacolul ALIZÉ al Cirque du Soleil, ceremoniile Jocurilor Olimpice și Paralimpice Milano Cortina 2026 și proiecte culturale din Germania, Franța și Italia. Câștigătorii vor fi anunțați pe 27 noiembrie, la Veneția.

Nominalizarea aduce Romanian Creative Week în selecția internațională a Bea World Festival, ajuns în 2026 la cea de-a XXI-a ediție. Organizat de compania Italiană ADC Group, festivalul reunește profesioniști din industria evenimentelor, agenții de comunicare, reprezentanți ai marilor companii și specialiști în organizarea de experiențe pentru public. Competiția Best Event Awards World premiază proiecte care se remarcă prin creativitate, inovație, calitatea organizării, implicarea publicului și rezultatele obținute.

Pentru ediția din acest an, proiectele înscrise au trecut printr-o primă evaluare a juriului internațional, desfășurată între 23 octombrie și 2 noiembrie. Lista scurtă a fost anunțată pe 4 noiembrie 2026, iar finaliștii își vor susține proiectele în fața juriului pe 26 noiembrie, la Palazzo del Casinò, în Lido di Venezia. Premiile vor fi decernate în ziua următoare, la Veneția.

Expo Hidrophoria 2026 RCW

RCW, într-o selecție internațională care reunește mari producții culturale

La categoria Cultural Event, Romanian Creative Week figurează alături de proiecte realizate în mai multe țări, unele asociate unor instituții și producători de referință la nivel internațional. Printre nominalizări se numără ALIZÉ, producția Cirque du Soleil din Canada, precum și ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 și ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice, proiecte înscrise de compania italiană Filmmaster.

Din Germania, selecția include Frankfurt: City of WOW!, proiect înscris de Nordisk Büro Plus GmbH, Media Apparat GmbH și satis&fy AG, în contextul programului World Design Capital Frankfurt RheinMain 2026.

Alte proiecte aflate pe lista scurtă sunt Il mito diventa futuro, din Italia, înscris de G2 Eventi pentru Taranto 2026 XX Giochi del Mediterraneo, Maqbool Fida Husain Museum Opening, proiect înscris pentru Germania de fischerAppelt, live marketing, pentru Qatar Foundation, și RUBAN ROSE 2026 – BOUNCE BACK, campanie culturală din Franța, înscrisă de Magic Garden.

Prezența Romanian Creative Week în această selecție oferă proiectului organizat la Iași vizibilitate într-un cadru internațional în care sunt evaluate atât evenimente culturale, cât și producții realizate pentru mari instituții, organizații și companii.

Expo Metafora RCW 2026

De la Iași, în fața juriului internațional de la Veneția

Romanian Creative Week – Sharing Joy 2026 reprezintă ediția organizată la Iași între 13 și 24 mai 2026, care a reunit peste 1.500 de artiști și creativi și peste 700 de evenimente din numeroase domenii ale industriilor creative.

Prin Romanian Fashion Week, expoziții, spectacole de dans, instalații, proiecte de design, conferințe și alte forme de expresie artistică, RCW a adus împreună creatori din România și din străinătate, într-un program desfășurat în mai multe spații culturale și urbane ale Iașului.

În perioada 2-8 octombrie 2026, o parte dintre proiectele Romanian Creative Week prezentate la Iași au ajuns și în Capitală, la cea de-a doua ediție a RCW X Bucharest, o ediție care a adus în fața publicului bucureștean evenimente de modă, arte vizuale, dans, film, dezbateri pe teme actuale relevante.

După ediția din mai 2026 și evenimentele organizate în Capitală, Romanian Creative Week pregătește următoarea întâlnire cu publicul la Iași, între 12 și 23 mai 2027.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week, desemnat în 2023, de EUIPO, drept cel mai mare eveniment al industriilor creative din Uniunea Europeană, este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. FEPIC s-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

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