Romanian Fashion Week a încheiat RCW X Bucharest 2026 cu seara dedicată marilor designeri români. Mirabela Grădinaru, în public la prezentările de la TVR

Mătase fluidă, organza, catifea, pene, construcții vestimentare îndrăznețe și simboluri tradiționale reinterpretate. Romanian Fashion Week (RFW) a încheiat joi, 8 octombrie, RCW X Bucharest 2026, cu o seară dedicată integral Romanian Designers, secțiunea curatoriată de Ovidiu Buta. Studiourile TVR au fost pline de spectatori veniți să descopere colecțiile primăvară-vară 2027, în ultima seară a evenimentului desfășurat sub Înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, a participat la cea de-a doua seară Romanian Fashion Week. Aceasta a discutat cu designerii și a urmărit prezentările din public, într-o atmosferă care a reunit, în studiourile TVR, vedete, influenceri de modă, profesioniști din industrie, personalități din lumea artistică, jurnaliști și numeroși iubitori de modă.

Cu 28 de creatori, un număr-record pentru Romanian Fashion Week, ediția din acest an a adus pe același podium generații și viziuni estetice diferite. După seara de miercuri, care a reunit New Wave și primele trei prezentări Romanian Designers, joi, 8 octombrie, scena le-a aparținut exclusiv designerilor din secțiunea curatoriată de Ovidiu Buta.

„Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le arată această ediție este libertatea cu care designerii români își construiesc astăzi colecțiile. Vedem o feminitate exprimată în forme foarte diferite, de la delicatețe și romantism la forță și asumare, dar și preocupări pentru identitate, memorie, tradiție sau relația dintre corp și vestimentație. Sunt creatori care explorează croiala și proporțiile, care pun materiale aparent incompatibile împreună sau care recuperează simboluri culturale și le dau o expresie contemporană. Designerii au nevoie de libertate creativă, dar și de platforme care să le ofere vizibilitate, continuitate și posibilitatea de a-și dezvolta brandurile, iar Romanian Fashion Week își asumă acest rol de aproape trei decenii”, a declarat Ovidiu Buta, curatorul Romanian Designers.

Mirabela Grădinaru alături de designerii Romanian Fashion Week – 8 oct 2026

Romanian Designers: feminitate, identitate și libertate creativă

Pe catwalk-ul Romanian Fashion Week au prezentat, în cea de-a doua seară, Ramona Bizbac, Ioana Ciolacu, Lena Criveanu, CuAnna, Tudor Halațiu, Maria Marinescu, Pif Stephano, Daniel Radu, Robert Roca și Sweet Paprika. Colecțiile au adus în prim-plan interpretări diferite ale feminității, contraste între materiale și volume, referințe culturale și preocupări legate de identitate și transformare.

Maria Marinescu a propus o colecție dedicată feminității în expresia sa delicată. Mătasea fluidă, texturile fine și nuanțele pastelate au construit o estetică luminoasă și senzuală. Siluetele au urmărit firesc linia corpului, într-un echilibru între eleganță și lejeritate, romantism și modernitate. Nuanțele pudrate și delicatețea materialelor au conturat imaginea unei femei sigure pe ea, pentru care feminitatea se exprimă fără efort.

La Ioana Ciolacu, controlul a fost împins intenționat dincolo de echilibru. Colecția CONTROL. DISTORSIUNE. TENSIUNE. a pornit de la croieli precise și siluete reținute, întrerupte de volume deplasate, volane excesive și elemente plasate în poziții neașteptate. Tailoringul s-a întâlnit cu suprafețe metalice fluide, iar disciplina construcției cu intervenții instinctive și stranii. Rezultatul a fost o propunere elegantă, severă și deliberat destabilizată, în care senzualitatea a căpătat forme neconvenționale.

Romanian Fashion Week Bucharest 2026

Sweet Paprika a prezentat Le bal des cygne, o colecție construită în jurul dorinței de a purta sufletul pe dinafară. Organza de mătase, catifeaua de bumbac, penele și ceramica pictată au dat formă unui bal inspirat de o lume uitată. În această poveste, vălul cade, iar personajele își dezvăluie adevărata natură, asemenea unor lebede care plutesc în timp.

Cu CĂLĂUZA, Lena Criveanu a continuat cercetarea simbolurilor tradiționale românești și reinterpretarea lor într-un limbaj contemporan. Steaua a devenit elementul central al colecției, simbol al luminii, al direcției și al drumului care se deschide. Culoarea și referințele culturale au construit un univers vestimentar inspirat de o urare simplă: „Să trăim, să înflorim și să ne urmăm propria stea!”.

Daniel Radu a avut ca punct de plecare corpul feminin și firescul liniei sale. Ținutele au fost concepute pentru a urmări silueta, fără exces de material, iar contrastul dintre țesăturile subțiri și elastice și accesoriile dure din inox a definit colecția. Propunerea designerului a fost gândită ca o declarație de curaj și asumare publică.

În Structure of Power, Cuanna a reinterpretat codurile clasice ale garderobei masculine printr-o perspectivă feminină. Umerii puternici, croielile precise, volumele și detaliile aparent nefinisate au exprimat tensiunile dintre identitate, putere și egalitate. Colecția a urmărit trecerea de la construcție și conflict către asumare și libertate, într-o viziune în care masculinul și femininul se completează.

Pif Stephano a prezentat MONUMENTS, o colecție despre evoluție, memorie și transformare. Fiecare piesă a reflectat fragmente dintr-un proces artistic aflat în continuă dezvoltare, iar experiențele acumulate de designer au fost transpuse într-o estetică ce vorbește despre propria maturizare creativă.

Pentru Tudor Halațiu, feminitatea contemporană a fost explorată prin ipostaze care coexistă în aceeași identitate. Colecția a pus în relație forța și delicatețea, structura și fluiditatea, folosind contraste de texturi, volume și siluete. Fiecare ținută a propus o interpretare a acestor dualități, fără ca una dintre laturi să o anuleze pe cealaltă.

Make-up-ul show-urilor a fost realizat de echipa Lancôme, coordonată de Alexandru Abagiu, iar hairstylingul a fost asigurat de echipa L’Oréal Professionnel, coordonată de Sorin Stratulat. Romanian Fashion Week a fost susținut de Ploom, Pepsi, Banca Transilvania, Lancôme, L’Oréal Professionnel și Jidvei.

Romanian Creative Week revine la Iași, între 12 și 23 mai 2027

Cele două seri Romanian Fashion Week au încheiat capsula RCW X Bucharest 2026, desfășurată în capitală între 2 și 8 octombrie. Ediția bucureșteană a adus în fața publicului proiecte din mai multe domenii creative, de la modă și arte vizuale la design, dans și întâlniri dedicate culturii contemporane.

Romanian Creative Week, cel mai amplu eveniment din Uniunea Europeană din perspectiva numărului de industrii creative reunite, își va întâlni din nou publicul între 12 și 23 mai 2027, la Iași.

„Bucureștiul ne-a primit cu un interes extraordinar, iar aceste șapte zile ne-au confirmat cât de important este ca artiștii, profesioniștii din industriile creative să aibă ocazia să întâlnească un public nou. Am adus în capitală o parte din energia Romanian Creative Week, dar am construit și proiecte care au prins viață aici. Le mulțumesc tuturor artiștilor și designerilor, partenerilor, sponsorilor, instituțiilor culturale, echipelor și voluntarilor care au făcut posibil RCW X Bucharest 2026. Mulțumesc, de asemenea, Administrației Prezidențiale pentru Înaltul Patronaj acordat evenimentului, un gest important de recunoaștere a valorii industriilor creative românești”, a declarat Irina Schrotter, fondatoarea Romanian Creative Week.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național care activează în sectorul industriilor creative. FEPIC s-a înființat în Iași, în 2011, și a organizat peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

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