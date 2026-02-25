Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizație Electronică de Călătorie, obligatorie începând de azi. Ce este ETA, cum se obține și cât costă

Începând de miercuri, 25 februarie 2026, toți cetățenii europeni, inclusiv românii, care călătoresc în Marea Britanie în scop turistic, vizită sau scurtă ședere trebuie să dețină Autorizația Electronică de Călătorie (Electronic Travel Authorization – ETA). De la această dată, transportatorii au obligația legală de a refuza îmbarcarea turiștilor care nu au ETA.

ETA permite șederea în Regatul Unit timp de până la șase luni. Ea permite călătorii nelimitate timp de doi ani, dar cererea trebuie reînnoită în cazul schimbării pașaportului.

Acest document digital plătit, conceput pentru a întări securitatea la frontierele Marii Britanii, a fost introdus pentru cetățenii europeni la începutul lunii aprilie 2025, dar nu a fost obligatoriu. Perioada de tranziție se încheie acum, astfel că din 25 februarie 2026 ETA este obligatorie pentru toți cetățenii europeni, inclusiv pentru românii care călătoresc în Marea Britanie. Pasagerii fără Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) vor fi împiedicați să se îmbarce în avioane sau trenuri către Regatul Unit, a anunțat Ministerul de Interne de la Londra.

ETA a fost lansată în 2023, inițial pentru cetățenii din Qatar, apoi pentru alte țări din Golf, înainte de a fi extinsă. Acum, este obligatorie pentru cetățenii din 85 de țări.

Cine are nevoie de Autorizația Electronică de Călătorie

Au nevoie de ETA doar vizitatorii, inclusiv copiii, care nu au nevoie de viză pentru șederi scurte de până la șase luni sau care nu au alt statut de imigrant în Marea Britanie.

Nu au nevoie de ETA pentru a intra în UK cetățenii români care:

pe lângă cetățenia română, au și cetățenia britanică sau irlandeză și călătoresc în baza pașaportului britanic sau irlandez (detalii suplimentare pentru persoanele cu dublă cetățenie: https://www.gov.uk/…/electronic-travel-authorisation… );

au statut de rezident settled sau pre-settled prin schema EU Settlement Scheme. Ambasada României în UK avertizează că este foarte important pentru cei care și-au schimbat recent pașaportul să își actualizeze documentul asociat statutului de rezident în Marea Britanie. Pentru a fi exceptați de la obținerea ETA, trebuie să călătoriți cu pașaportul care este înregistrat în EU Settlement Scheme/contul UKVI;

Dețin deja o viză pentru UK (de studii, de muncă etc);

Sunt diplomați acreditați în UK (posesori de vinietă în pașaport).

Ambasada României în UK mai avertizează că vizitatorii trebuie să călătorească cu același pașaport pe care l-au folosit atunci când au solicitat ETA.

ETA nu reprezintă o viză de ședere, studii sau muncă în UK

Cum se obține Autorizația Electronică de Călătorie. Cât costă ETA

Cel mai simplu mod de a solicita ETA este prin intermediul aplicației UK ETA, care poate fi descărcată de pe Google Play sau Apple Apps Store. Solicitanții pot aplica pe website-ul Guvernului britanic dacă nu au acces la un smartphone, la link-ul: https://www.gov.uk/eta

Autoritățile recomandă doar folosirea acestor platforme oficiale.

Pentru a solicita ETA, solicitanții trebuie:

Să plătească o taxă (ETA costă 16 lire sterline);

Să furnizeze date de contact și datele din pașaport;

Să furnizeze o fotografie validă, respectând regulile pentru fotografiile digitale publicate pe site-ul web GOV.UK (https://www.gov.uk/photos-for-passports);

Să răspundă la câteva întrebări.

Procesul durează mai puțin de zece minute, iar autorizația de călătorie, legată digital de pașaport, este de obicei acordată în câteva momente, potrivit Ministerului britanic de Interne.



Cu toate acestea, guvernul britanic recomandă un termen de trei zile lucrătoare pentru un răspuns, în unele cazuri rare existând necesitatea unei verificări suplimentare.