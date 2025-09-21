Românii devin mai prudenți cu cumpărăturile online. Câte miliarde de lei dăm online la jocurile de noroc și cu cât au scăzut bugetele

Inflația ridicată din România a făcut ca peste un sfert dintre cei care cumpără online să își reducă semnificativ cheltuielile online, în timp ce aproape 40% au redus, la rândul lor, consumul, dar la un nivel moderat.

Doar un sfert dintre români afirmă că nu și-au modificat obiceiurile de consum online, potrivit studiul realizat de easySales, în cadrul căruia au fost colectate informații, în perioada 16 – 30 iulie 2025, de la 1.036 de respondenți, respectând structura socio-demografică a populației utilizatorilor de Internet din România.

„Moda și bijuteriile (31%) și electronicele (22%) suferă primele tăieri, în timp ce esențialele scapă. 83% suntem mai sensibili la costurile de livrare, iar 81% vânăm reduceri. Constant analizăm evoluția pieței de eCommerce și, în această toamnă, vom prezenta o nouă radiografie a pieței românești, în cadrul evenimentului nostru eCommerce Talks by easySales”, declară Ciprian Cazacu, CEO și cofondator easySales.

Întrebați cu cât au redus bugetul lunar pentru cumpărături online, o treime dintre respondenți afirmă că nivelul este cuprins între 101 și 250 de lei.

Un sfert cheltuie online, lunar, mai puțin cu între 251 și 500 de lei. Un procent notabil este cel de 18,3%, al celor care au redus cheltuielile online cu peste 500 de lei lunar.

În ianuarie – iunie 2025, susține Institutul Național de Statistică, la cererea HotNews, românii au jucat circa 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc: pariuri sportive, loterii, cazinouri online. Suma depășește totalul cheltuielilor de cazare a turiștilor în hotelurile din întreaga țară, acestea fiind de 5 miliarde de lei.

Cheltuim online cu cardul, la jocurile de noroc online, 3,1% din cifra care se joacă pe plan mondial, în condițiile în care România reprezintă 0,33% din economia globală. Altfel spus, suntem de 10 ori mai activi la jocurile de noroc decât în crearea de valoare economică.

Primul semnal de alarmă a fost tras în iunie 2024 de către Florian Neagu, directorul Direcţiei stabilitate financiară din BNR, care a spus că cele mai multe tranzacții online făcute de cetățenii români cu cardurile sunt realizate pentru a participa la jocurile de noroc.

Potrivit estimărilor principalilor jucători din domeniu, sectorul de e-commerce din România era evaluat la aproximativ 7 miliarde de euro pentru finalul anului 2023. Valoarea de 7 miliarde de euro face referire la toate tranzacțiile generate din România atât către comercianții autohtoni, precum și către magazinele online din afara granițelor țării și reprezintă strict segmentul e-tail, adică produsele fizice (tangibile) care au fost cumpărate prin internet.

În acest cuantum nu au fost incluse serviciile, plata facturilor la utilități, conținutul digital sau biletele de avion, vacanțele și călătoriile, rezervările hoteliere, biletele la spectacole ori la diferite evenimente etc. Dacă le-am adăuga și pe acestea, valoarea totală ar depăși 10 miliarde de euro.