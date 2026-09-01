Românii pot vedea de astăzi unde sunt locuri libere la medicii din toată țara și își pot face programare. Cum funcționează noua platformă

Platforma E-SănătateMea, noul portal al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a fost lansată astăzi, 1 septembrie. Principala noutate este că oamenii care au nevoie de o consultație la un medic specialist pot căuta în platformă furnizorii aflați în contract cu CNAS care au locuri disponibile și pot face programarea online

Este doar prima etapă a proiectului. Platforma va avea 12 module, care vor fi lansate pe rând, a explicat președintele CNAS, Horațiu Moldovan, într-un interviu pentru publicul HotNews publicat luni.

Printre schimbările pregătite se numără rețete electronice pe trei luni pentru pacienții cronici, accesul la istoricul medical al pacientului și posibilitatea introducerii telemedicinei – servicii medicale oferite la distanță, fără prezența fizică a pacientului în cabinet.

E-SănătateaMea, disponibilă printr-o aplicație descărcată pe telefon

Pentru a putea folosi E-SănătateaMea, pacientul trebuie mai întâi să se înroleze în platformă.

Prima variantă este prin aplicația ROeID, care poate fi descărcată pe telefon din Google Play sau App Store. Autentificarea se face prin pașii de validare a identității, cu ajutorul actului de identitate. În timpul procesului sunt stabilite un nume de utilizator și o parolă, care vor fi folosite ulterior pentru logarea în platforma E-SănătateaMea.

Există și o a doua modalitate de înrolare, prin intermediul unui medic deja înscris în platformă: pacientul merge în cabinetul acestuia cu buletinul, iar medicul introduce CNP-ul, încarcă datele pacientului și le validează împreună cu acesta. Pacientul primește apoi un link prin care își setează userul și parola.

Programare online la medic

După ce își crează contul, un pacient care are un bilet de trimitere de la medicul de familie către o anumită specialitate medicală în ambulatoriu poate intra pe portalul E-SănătateaMea, caută specialitatea respectivă, apoi își poate alege județul, localitatea și intervalul de timp în care dorește să fie consultat.

Platforma îi afișează furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate care au locuri disponibile în intervalul selectat.

Căutarea poate fi făcută pentru toată țara. Dacă pacientul nu găsește un loc liber în localitatea sau județul dorit, poate selecta alte județe sau localități.

„Pacientul nu trebuie să mai caute medicii la telefon, din aproape în aproape, din cunoștință în cunoștință, ci îi găsește pe toți medicii de ambulator aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pe portalul E-SănătateaMea”, explică președintele CNAS, Horațiu Moldovan, în dialogul cu HotNews.

Programarea online rămâne însă o opțiune, nu o obligație. Lansarea platformei nu elimină modalitățile actuale de programare: prin telefon, pe e-mail, pe site-ul policlinicii sau la sediul acesteia.

Tot prin platformă, pacientul își poate modifica sau anula programarea. De asemenea, poate fi contactat de furnizorul de servicii medicale, cu o zi sau două înaintea consultației, pentru a reconfirma programarea.

Bilet de trimitere disponibil electronic, dar pacientul va merge după el și la medicul de familie

Biletul de trimitere emis de medicul de familie va fi disponibil și în format electronic, în noua platformă.

Noutatea este că pacientul nu va mai trebui să aibă asupra lui biletul în format fizic atunci când merge la specialist, dar va trebui să meargă, în continuare, fizic în cabinetul medicului de familie pentru a îl primi.

Totuși, pentru o perioadă, biletele de trimitere vor fi în continuare și tipărite, iar cele două variante – bilet tipărit și bilet electronic – vor funcționa în paralel până când gradul de adopție a platformei în rândul furnizorilor de servicii medicale va crește, spune președintele CNAS.

Rețetă pe 3 luni pentru bolnavii cronici

Una dintre schimbările pe care CNAS vrea să le introducă în etapa următoare este legată de pacienții cu boli cronice care trebuie să meargă periodic la medic pentru rețete. În cazul medicamentelor scumpe și foarte scumpe, de mii sau zeci de mii de euro, pacienții trebuie în prezent să meargă lunar la medicul din ambulatoriu pentru prescriere, după ce au trecut și pe la medicul de familie, pentru bilet de trimitere.

CNAS vrea însă ca, odată cu noua platformă, rețetele să poată fi eliberate pe 3 luni.

Pacientul se va putea prezenta lunar la farmacie, cu buletinul, pentru a ridica medicamentele pentru luna respectivă. Dar rețeta rămâne valabilă pentru trei luni, iar în fiecare dintre acestea, pacientul poate merge la farmacie să își ridice tratamentul.

Dacă însă starea pacientului se schimbă între timp și tratamentul trebuie modificat, acesta va trebui să se prezinte la medic.

Platforma va avea 12 module

Funcționalitățile prezentate odată cu lansarea E-SănătateaMea sunt doar o primă etapă. „Platforma va avea 12 module, pe care le vom lansa pe rând și le vom explica în spațiul public”, spune președintele CNAS, Horațiu Moldovan.

În platformă, pacientul va avea acces la istoricul său medical și la toate serviciile de care a beneficiat de-a lungul timpului în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Președintele CNAS avertizează și că, din punct de vedere tehnic, la început pot apărea mici probleme sau blocaje.

Ritmul în care vor fi introduse cele 12 module va depinde și de gradul de adopție a platformei și de cât de bine se vor deprinde pacienții și furnizorii de servicii medicale cu utilizarea ei.

Telemedicina ar putea fi introdusă după reglementarea prin lege

Printre schimbările pregătite pentru viitor se află și telemedicina – consultație fără prezență fizică în cabinetul medicului. Horațiu Moldovan spune că CNAS lucrează pentru ca, începând de anul viitor, România să aibă o legislație pusă la punct pentru telemedicină și teleconsultații.

După ce serviciile vor fi reglementate clar, Casa de Asigurări de Sănătate va fi pregătită să le deconteze, iar platforma E-SănătateaMea este construită astfel încât să poată integra și serviciile de telemedicină care vor fi disponibile în România, să asigurări Horațiu Moldovan.

Introducerea telemedicinei va necesita însă și o dezbatere tehnică, deoarece nu toate procedurile medicale pot fi realizate la distanță. Fiecare specialitate are un număr limitat de proceduri și intervenții care pot fi făcute prin telemedicină.

Carte electronică de identitate în locul cardului de sănătate

Platforma E-SănătateaMea este doar o componentă a noului PIAS, Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate, realizat cu bani din PNRR. Noul PIAS costă 100 de milioane de euro și a fost gândit și pentru posibilitatea oferirii de servicii medicale la distanță și a validării lor la distanță.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și pe post de card de sănătate.

Potrivit șefului CNAS, nu chiar de la 1 septembrie, dar după această dată va fi posibilă, în platformă, semnarea serviciilor medicale cu noua carte electronică de identitate. Pentru ca aceasta și actualul card de sănătate să poată funcționa în paralel este însă nevoie de o lege adoptată de Parlament.

În momentul în care telemedicina va fi implementată, consultațiile vor putea fi semnate de la distanță prin simpla apropiere a cărții electronice de identitate de telefonul mobil, similar modului în care se face în prezent o plată cu telefonul. Pacientul nu va mai fi nevoit să meargă fizic în cabinetul medicului pentru validarea serviciilor, așa cum se întâmplă acum cu cardul de sănătate, explică președintele CNAS.

Actualul card de sănătate a fost conceput în urmă cu mulți ani și are, potrivit lui Horațiu Moldovan, „o arhitectură tehnică ce nu permite acest lucru”. Cartea electronică de identitate va face posibilă această modalitate de validare.