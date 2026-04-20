Românii și-au asigurat CASCO mai multe mașini în 2025, deși prețurile au crescut. Schimbări în top 5 firme de asigurare și despăgubirile plătite

Românii au plătit anul trecut în medie 4.527 de lei pentru a-și proteja mașinile cu o asigurare facultativă CASCO, cu aproape 380 de lei mai mult decât în 2024, iar numărul acestor asigurări a crescut cu aproape 3.000 de contracte, arată cel mai recent raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Topul primilor cinci asigurători cu cele mai mari vânzări din CASCO s-a schimbat complet.

CASCO este o asigurare auto facultativă care îți protejează mașina împotriva daunelor cauzate de accidente (din vina ta sau cu autor necunoscut), furt, vandalism sau fenomene naturale.

Spre deosebire de RCA, care este o asigurare auto obligatorie și plătește doar pentru daunele pe care le provoci altora, CASCO este plasa ta de siguranță pentru momentele în care tu ești cel care are nevoie de reparații.

Câte mașini aveau asigurare CASCO în 2025

Românii au încheiat anul trecut 953.443 de asigurări CASCO (clasa A3), mai mult cu 2.946 de contracte față de anul 2024, iar veniturile încasate de asigurători s-au ridicat la peste 4,3 miliarde de lei, față de peste 3,9 miliarde de lei în anul anterior.

Ținând cont de acest raport între veniturile din primele brute subscrise de asigurători și numărul de contracte încheiate rezultă că prețul mediu al unei asigurări CASCO a fost de 4.527 de lei în 2025.

În total, aproape 980.000 de mașini aveau o asigurare CASCO în vigoare în anul 2025.

Ce despăgubiri s-au plătit

Valoarea despăgubirilor brute plătite de asigurători a urcat la peste 2,5 miliarde de lei anul trecut, la un număr de peste 276.000 de dosare de daună.

Spre comparație, în 2024 asigurătorii au plătit 2,3 miliarde de lei pentru un număr de peste 281.000 de dosare de daună.

Schimbări în top 5 firme de asiguări

Asigurările auto (RCA și CASCO) domină în general vânzările de asigurări generale din România, iar anul trecut au depășit valoarea de 15,2 miliarde de lei, în creștere cu 8% față de anul anterior.

Doar vânzările de CASCO (clasa A3) au depășit 4,3 miliarde de lei, reprezentând circa 24% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, în creștere cu aproximativ 9% față de anul precedent.

Primii cinci asigurători în funcție de veniturile din CASCO au fost anul trecut Groupama (cu o cotă de piață de 32,22%), Omniasig VIG (29,78%), Generali (12,08%), Allianz-Țiriac (11,95%) și Asirom VIG (8,85%).

Situația este total schimbată față de anul 2024, când asigurătorii cu cele mai mari venituri din CASCO au fost: Omniasig VIG (31%), Groupama (30,28%), Allianz-Țiriac (12,23%), Generali (11,84%) și Asirom VIG (8,96%).