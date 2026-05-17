Românul care a compus piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision: „Putem spune că am câştigat de două ori”

„Am plâns cred că vreo 10 minute, la telefon nu mai aveam baterie, dar când am pornit telefonul, a explodat”, spune muzicianul constănțean Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, care a compus piesa cu care Bulgaria a câștigat pentru prima dată Eurovision.

Producătorul român a spus, pentru Antena3 CNN, că nu s-a așteptat la această victorie:

„O seară incendiară, zic eu bună pentru România, din orice punct de vedere vrei să iei. A fost incredibil ce s-a întâmplat aseară, eu nu m-am aşteptat, am avut 0 aşteptări şi am încercat să mă bucur de moment, să mă bucur că România e acolo şi să mă bucur că şi eu sunt indirect cu piesa Bulgariei.

În primul rând, am plâns cred că vreo 10 minute. La telefon nu mai aveam baterie de o oră, iar când am pornit telefonul, a explodat, am rămas şocat. Mi-au scris oameni de la care nu mă aşteptam, artişti mari de la noi, mi s-a părut extraordinar să primesc susţinere din partea lor”.

El a spus că a reuşit să vorbească şi cu Alexandra Căpitănescu, care a adus României locul 3 la Eurovision 2026.

„Putem spune că am câştigat de două ori. Am câştigat o dată cu un moment artistic foarte bun şi cu o piesă foarte bună care a ieşit pe locul 3, sau unii consideră că pe locul 2. Eu consider că trebuia să fie pe locul 2, sau poate chiar pe 1 şi, pe de altă parte, am câştigat cu un om care şi el e român, la rândul lui, şi care a participat la piesa unei alte ţări”, a mai declarat Cristian Tarcea pentru Antena 3.

Cine este românul din spatele piesei cu care Bulgaria a câștigat Eurovision

Piesa „Bangaranga”, interpretată de artista DARA, a adus Bulgariei primul trofeu Eurovision din istoria sa. Producția ritmată a strâns un total de 516 puncte în marea finală, asigurând primul loc la o diferență considerabilă de ocupantele podiumului, Israel și România.

.Cristian Tarcea a lucrat în studio la structura ritmică și sound-ul minimalist al melodiei alături de compozitorul grec Dimitris Kontopoulos și compozitoarea norvegiană Anne Judith Wik.

Cristian Tarcea, 33 de ani, este producător muzical, compozitor și DJ, originar din Constanța.

Muzicianul constănțean a devenit cunoscut la nivel internațional datorită unui stil electronic original, care combină muzica pop cu influențe balcanice.

Piesele sale au adunat miliarde de vizualizări pe YouTube și domină de ani de zile topurile din Turcia, Grecia, Rusia și India. Printre cele mai mari hituri globale din portofoliul său se numără „The Violin Song”, „Lost in Istanbul” și piesa-fenomen „Sugar & Brownies”.

Înainte ca piesa sa pentru Bulgaria să câștige trofeul, producătorul din Constanța a fost implicat direct și în procesul de selecție din țara noastră.

El a făcut parte din juriul de specialitate ales de Televiziunea Română pentru Selecția Națională Eurovision România 2026. Din această poziție, Tarcea a evaluat și a notat piesele românești intrate în concurs, în timp ce melodia produsă de el pentru Bulgaria concura în marea finală europeană.