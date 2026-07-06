Romgaz a aprobat preluarea combinatului Azomureș. Tranzacția de 69 de milioane de euro intră în faza avizărilor finale

Acționarii Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, au decis, în ședința din 6 iulie, să aprobe acordul privind transferul de activitate încheiat cu Azomures, potrivit unui anunț pe Bursa de Valori București. Prin această decizie, producătorul național de gaze naturale preia oficial activitatea operațională a celui mai mare combinat de îngrășăminte chimice din țară.

​Potrivit hotărârii adoptate în data de 6 iulie, acționarii Romgaz au validat documentul prin care compania de stat activează în calitate de cumpărător, iar Azomureș ca vânzător. Acționarul majoritar al Romgaz este statul român prin Ministerul Energiei.

După aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Romgaz, pentru finalizarea tranzacției mai sunt necesare avizul Consiliului Concurenței și cel al Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD).

Producătorul de gaze salvează producătorul de îngrășăminte

Preluarea Azomureș de către Romgaz salvează producția de îngrășăminte pentru agricultură, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, la sfârșitul lunii mai, după ce a fost avizată tranzacția în Consiliul de Administrație al Romgaz.

​Valoarea totală a pachetului financiar agreat pentru preluarea platformei industriale se ridică la 69 de milioane de euro, potrivit estimărilor. „Romgaz a preluat platforma Azomureș pentru suma de 69 de milioane de euro, din care puțin peste 46 de milioane de euro reprezintă valoarea combinatului, până la 10 milioane de euro reprezintă materia primă și stocurile de consumabile, iar maximum 13 milioane de euro reprezintă costurile necesare menținerii combinatului în funcțiune și plății salariaților în următoarele două luni, până la preluarea efectivă”, a precizat Illie Bolojan.

Combinatul Azomureș este cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România și, totodată, cel mai mare consumator de gaze, utilizând 10% din consumul național când funcționează la capacitate maximă.

Romgaz deține și 50% din proiectul de mare adâncime Neptun Deep, unde producția de gaze va începe în anul 2027. Azomureș consumă aproximativ 1,2 miliarde metri cubi de gaze pe an.

Discuțiile au durat peste un an

​Romgaz anunțase încă de anul trecut că analizează posibilitatea preluării Azomureș, combinat care și-a redus sau oprit în repetate rânduri activitatea în ultimii ani din cauza prețurilor ridicate la gaze naturale.

Producătorul de gaze de stat Romgaz a anunțat în februarie 2025 că este interesat de achiziția combinatului Azomureș, care produce îngrășăminte chimice procesând gaze naturale.

Romgaz a anunțat în luna mai 2026 că a ajuns la un acord de principiu cu Azomureș privind principalii termeni comerciali ai tranzacției de preluare a activității operaționale a combinatului chimic, prin transfer de afacere.