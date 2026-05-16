Rovinieta ar urma să fie calculată în funcţie de norma EURO. Noile tarife și modificări propuse de autorități

Ministerul Transporturilor propune ca rovinieta să fie stabilită și în funcție de clasa de emisii poluante (EURO), începând cu 1 iulie, iar noile tarife să fie actualizate anual în funcție de rata inflației.

Este vorba despre un proiect de ordin privind aprobarea categoriilor de vehicule și nivelul rovinietei, pus în dezbatere de Ministerul Transporturilor, scrie Agerpres.

„Rovinieta se stabilește și se aplică în funcție de: categoria vehiculului; clasa de emisii poluante (EURO); durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare. Valoarea rovinietei se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români și străini”, se precizează în proiect.

Ce noi tarife sunt propuse pentru rovinietă

Conform anexei la proiect, în cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune (inclusiv șoferul) și al autoturismelor, pentru vehiculele electrice și cele EURO VI, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile și 254 lei pentru un an.

În cazul vehiculelor EURO V-IV, tarifele vor fi de 26 lei pentru o zi, 35 lei pentru 10 zile, 55 lei pentru 30 de zile, 87 lei pentru 60 de zile și 292 lei pentru 12 luni, iar pentru cele EURO III-0, se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 pentru 60 de zile și 330 lei pentru un an.

În ceea ce privește vehiculele de transport marfă cu masa mai mică sau egală cu 3,5 tone, prețurile rovinietei vor fi cuprinse între 52 și 67 lei pe o zi, 69 și 90 lei pentru 10 zile, 110 și 143 lei pentru 30 de zile, 173 și 225 lei pentru 60 de zile și 579-753 lei pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaun și maximum 23 de locuri pe scaun, tarifele vor fi începe de la 173-225 lei pentru o zi până la 1.931-2.510 lei pentru un an, iar pentru cele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun de la 306-397 lei pentru o zi la 3.400-4.420 lei pentru un an.

Cuantumul rovinietei, stabilit în lei, se va actualiza anual, până la 31 decembrie, în funcție de indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior, după o formulă stabilită de minister. Valoarea rovinietei actualizată anual se va aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, mai propune Ministerul Transporturilor.

Ultima majorare a prețului rovinietei a fost în septembrie 2025.

Acum, prețul rovinietei stabilit prin lege este în euro, însă șoferii plătesc taxa de drum în lei, la un preț care se actualizează lună de lună, în funcție de cursul de schimb euro-lei.

Rovinieta pentru autoturisme costă, în prezent, între 17 și 18 lei pentru o zi, 10 zile – aproximativ 31 lei, 30 de zile – aproximativ 48 lei, 60 de zile – aproximativ 77 lei, 12 luni – 255 lei.