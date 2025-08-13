Rubio a vorbit cu Lavrov, pentru a pregăti summitul Putin-Trump. Departamentul de Stat dezvăluie ce lider a solicitat întâlnirea

Păpuși tradiționale rusești din lemn (Matrioșka), care îi înfățișează pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, sunt expuse spre vânzare într-un magazin de suveniruri din centrul Moscovei, pe 19 martie 2025. FOTO: Nikita BORISSOV / AFP / Profimedia

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat marți la telefon cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov pentru a pregăti summitul din Alaska între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a anunțat Departamentul de Stat, potrivit AFP.

„Ambele părți și-au confirmat angajamentul pentru succesul evenimentului”, le-a spus jurnaliștilor purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce.

Bruce a confirmat că Putin a solicitat întâlnirea, care va avea loc vineri în statul american Alaska.

Zelenski, despre summitul din Alaska: „O victorie personală pentru Putin”

Mai devreme în cursul zilei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris întâlnirea din Alaska ca o „victorie personală” pentru Putin, care a fost condamnat pe scară largă de către de Occident după invadarea Ucrainei, în februarie 2022.

„În primul rând, el (Putin, n.r.) va avea o întâlnire pe teritoriul american, ceea ce cred că este o victorie personală pentru el”, a spus presei Zelenski, adăugând că această întâlnire l-a scos pe președintele rus din „izolare” și a amânat posibile sancțiuni americane împotriva Moscovei.

Rubio: „Pentru Trump, o întâlnire nu înseamnă o concesie”

Rubio, într-un interviu radio acordat marți, a respins criticile la adresa summitului.

Trump „simte că trebuie să se uite la omul de vizavi, să-l vadă față în față, să-l asculte și să-l evalueze”, a declarat Rubio, în emisiunea „Sid and Friends”.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că, pentru președintele Trump, o întâlnire nu înseamnă o concesie”, a insistat șeful diplomației americane.

Zelenski a exclus marți orice retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, cu doar trei zile înaintea summitului dintre liderul de la Kremlin și Donald Trump, care provoacă îngrijorări la Kiev cu privire la un posibil acord în defavoarea sa, notează AFP.