Rubio începe duminică vizite în Slovacia și Ungaria pentru a consolida legăturile cu liderii pro-Trump

Secretarul de Stat al SUA începe o vizită de două zile pentru a discuta despre energie, NATO și relațiile bilaterale cu Robert Fico (Slovacia) și Viktor Orbán (Ungaria), pe fondul relațiilor tensionate cu UE, scrie presa turcă.

Rubio va folosi călătoria pentru a discuta despre cooperarea energetică și chestiuni bilaterale, inclusiv angajamentele față de NATO, a anunțat Departamentul de Stat.

„Acestea sunt țări care sunt foarte cooperante cu Statele Unite, lucrează foarte îndeaproape cu noi și este o bună oportunitate să le văd, sunt două țări în care nu am mai fost niciodată”, a declarat Rubio reporterilor înainte de plecarea spre Europa.

Rubio, care în dubla sa funcție este și consilierul pe probleme de securitate națională al lui Trump, se va întâlni duminică la Bratislava cu prim-ministrul slovac Robert Fico, care l-a vizitat pe Trump în Florida luna trecută. Călătoria diplomatului american vine în urma participării sale la Conferința de Securitate de la München din ultimele zile.

Luni, Rubio este așteptat să se întâlnească cu liderul maghiar Viktor Orban, înainte de alegerile din aprilie. „Președintele a spus că îl susține foarte mult, și la fel și eu”, a spus Rubio.

Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump în Europa, este considerat de mulți membri ai extremei drepte americane un model pentru politicile dure ale președintelui SUA în materie de imigrație.

Budapesta a găzduit în repetate rânduri evenimente ale Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare, care reunesc activiști și lideri conservatori, o altă conferință fiind programată pentru luna martie.

Atât Fico, cât și Orban au menținut legături cu Moscova, au criticat și uneori au amânat impunerea de sancțiuni UE împotriva Rusiei și s-au opus trimiterii de ajutor militar Ucrainei.

Chiar dacă alte țări ale Uniunii Europene și-au asigurat aprovizionare cu energie alternativă după războiul dintre Rusia și Ucraina, inclusiv prin cumpărarea de gaze naturale din SUA, Slovacia și Ungaria au continuat, de asemenea, să cumpere gaze și petrol rusesc, o practică criticată de Statele Unite.

Rubio a spus că acest lucru va fi discutat în timpul scurtei sale turnee, dar nu a oferit detalii.

Fico, care a descris Uniunea Europeană ca pe o instituție aflată într-o „criză profundă”, l-a lăudat pe Trump, spunând că acesta va readuce pacea în Europa.