Rubio spune că Cuba este o amenințare pentru SUA. Havana îl acuză de „minciuni”

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Cuba reprezintă o „amenințare la adresa securității naționale” pentru SUA, iar probabilitatea unui acord pașnic „nu este mare”, scrie BBC

Comentariile sale vin la doar o zi după ce SUA l-au acuzat pe fostul președinte cubanez Raúl Castro de o serie de infracțiuni grave, legate de doborârea a două avioane în 1996, soldată cu uciderea unor cetățeni americani.

Rubio a spus că preferința Washingtonului este „o soluție diplomatică”, dar a avertizat că președintele Donald Trump are dreptul și obligația de a-și proteja țara împotriva oricărei amenințări.

Ministrul de externe al Cubei, Bruno Rodríguez, l-a acuzat pe Rubio de „minciuni” și a declarat că insula nu a reprezentat niciodată o amenințare pentru SUA.

Într-o declarație adresată reporterilor joi, Rubio a declarat că diplomația „rămâne preferința noastră față de Cuba”, dar a adăugat: „Sunt sincer cu voi, știți, probabilitatea ca acest lucru să rămână așa, având în vedere cu cine avem de-a face acum, nu este mare”.

De asemenea, el a acuzat Cuba că este „unul dintre principalii sponsori ai terorismului din întreaga regiune”, lucru pe care Rodríguez l-a negat vehement într-o postare pe X.

Ministrul cubanez de externe l-a criticat pe Rubio pentru încercarea de a „instiga la o agresiune militară” și a acuzat guvernul SUA de atacuri „nemilos și sistematice” asupra țării sale.

Cuba suferă de o criză a combustibililor, exacerbată de o blocadă petrolieră americană eficientă, fiind în același timp sub presiunea administrației Trump de a încheia un acord.

Cetățenii săi s-au confruntat cu pene de curent prelungite și lipsuri alimentare în ultimele luni.

Rubio a declarat că țara a acceptat o ofertă americană de 100 de milioane de dolari sub formă de ajutor umanitar.

Trump a încercat în repetate rânduri să exercite presiuni asupra Cubei și a discutat deschis despre răsturnarea regimului comunist.

Rechizitoriul la adresa fostului președinte cubanez este văzut de unii ca o aducere aminte privind arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către Trump în ianuarie.

Întrebat de reporteri dacă – și cum – guvernul său îl va aduce pe Castro în SUA pentru a răspunde acuzațiilor, Rubio a răspuns: „Nu voi vorbi despre cum îl vom aduce aici, dacă am încerca să-l aducem aici. De ce aș spune presei care sunt planurile noastre în această privință?”

Procurorul general interimar Todd Blanche, care a anunțat acuzațiile miercuri la Miami, a declarat că SUA „se așteaptă ca el să vină aici, din proprie inițiativă sau în alt mod”.

Joi, Rubio a anunțat, de asemenea, la X că SUA au arestat-o ​​pe Adys Lastres Morera, sora unuia dintre înalții oficiali ai unui conglomerat militar cubanez care controlează majoritatea segmentelor lucrative ale economiei țării.

Morera locuia în Florida „în timp ce ajuta și regimul comunist din Havana”, a susținut Rubio. Ea a fost arestată de autoritățile de imigrare și va rămâne în arest în așteptarea procedurilor de deportare.

Într-o declarație adresată reporterilor din Biroul Oval, Trump a declarat că Cuba este o „țară eșuată” și că administrația sa încearcă să o ajute „pe baze umanitare”.

El a spus că cubano-americanii „vor să se întoarcă în țara lor” și să ajute Cuba să reușească.

„Alți președinți au încercat să rezolve problema asta timp de 50- 60 de ani și se pare că eu voi fi cel care o va rezolva. Aș fi fericit să o fac”, a spus Trump.