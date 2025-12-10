Rusia a aplicat prima amendă pentru căutări pe internet despre conținut „extremist”. Ce a scris bărbatul amendat pe Google

Sergei Glukhikh, un rus de 20 de ani, a fost miercuri amendat cu 3.000 de ruble (echivalentul a 38 de dolari) fiind acuzat că în 28 septembrie a scrie pe Google „Azov”, relatează publicațiile independente ruse The Moscow Times și Mediazona.

Semnată de președintele Vladimir Putin în vara acestui an, legea introduce amenzi de până la 5.000 de ruble (65 de dolari) pentru căutarea „în cunoștință de cauză” a materialelor extremiste online, inclusiv prin intermediul serviciilor VPN.

Glukhikh a fost arestat în septembrie după ce un polițist a văzut ce a căutat pe Google în timp ce călătorea lângă el în autobuz.

Glukhikh a fost inițial acuzat că a căutat informații despre Brigada Azov din Ucraina și Corpul de Voluntari Ruși, dar judecătorul a trimis cazul spre reexaminare din cauza unei confuzii legate de multiplele baze de date rusești cu materiale extremiste.

În final, Glukhikh a fost judecat doar pentru că a căutat pe Google informații despre Brigada Azov. Glukhikh, care s-a declarat nevinovat, a fost eliberat din arest și nu a fost prezent la pronunțarea sentinței.

Brigada Azov a fost formată în 2014 ca o unitate paramilitară voluntară de extremă-dreapta care lupta împotriva separatiștilor pro-ruși din estul Ucrainei, dar a fost ulterior reformată și integrată în garda națională a Ucrainei.

Curtea Supremă din Rusia a declarat-o organizație „teroristă” în 2022, ceea ce a făcut posibil ca luptătorii Azov capturați să primească pedepse mai lungi de închisoare.

Moscova a folosit rădăcinile de extremă-dreapta ale Azov pentru a justifica ceea ce numește operațiune de „denazificare” a Ucrainei.