Rusia a aprobat o lege care dă voie băncilor să se apere singure de dronele ucrainene

Rusia a adoptat o lege care permite băncii centrale și altor instituții financiare să opereze sisteme de apărare și să înarmeze personalul pentru a respinge atacurile cu drone fără implicarea forțelor speciale, conform unui document publicat de Camera inferioară a parlamentului și citat de Reuters.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri cu drone asupra Rusiei după invazia pe scară largă din februarie 2022, infrastructura energetică fiind frecvent vizată, întrucât Kievul urmărește să priveze Moscova de venituri pentru a pune capăt războiului.

Sistemele de apărare împotriva dronelor ar urma să fie amplasate lângă banca centrală, cea mai mare bancă a țării, Sberbank, și Asociația Rusă de Colectare a Numerarului.

Angajații acestor instituții vor avea voie să fie înarmați.

Instituțiile vor suporta singure costurile apărării împotriva dronelor, a declarat Anatoly Aksakov, șeful comisiei financiare din Camera inferioară a parlamentului rus, Duma de Stat, potrivit agenției de știri RBC.

Marți, Alexander Shokhin, șeful celui mai puternic lobby de afaceri din Rusia, i-a spus președintelui Vladimir Putin că firmele sunt gata să finanțeze achiziționarea de arme mai grele și sisteme electronice pentru a-și apăra infrastructura de atacurile cu drone.